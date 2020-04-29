Происшествия

Lenta.ruLenta.ruБывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут.
Читать в источнике
Комментировать135
с чего всё началось

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».
Коммерсантъвчера в 10:19

Подробнее о событии

Полковник-миллиардер Захарченко пропал в СИЗО

URA.Ruвчера в 12:06

Адвокаты заявили о «пропаже» экс-полковника Захарченко в СИЗО

Forbesвчера в 13:21

Адвокаты осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко не могут его найти

Эхо Москвывчера в 13:02

«Коммерсант» сообщил о «пропаже» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новостивчера в 17:59

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ruвчера в 11:37

Стало известно об исчезновении Захарченко в московском СИЗО

Взгляд.рувчера в 11:22

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъвчера в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:22, Ашберн
Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
956
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 16:35
51
Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
903
Кино

Скончался актер из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Хан

Rambler News Service вчера в 04:36
29
Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:24
283
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
66
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
58
Экономика

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Общество

Появился перечень работников, кого не затронет указ о нерабочих днях

Власти предоставили список работников, кого не затронет новый указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в следующем месяце.
Карелинформ вчера в 02:40
1,6K
Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,5K
Экономика

Российская промышленность погрузилась в депрессию

По данным Росстата, в марте российская промышленность избежала спада – промышленное производство выросло на 0,3% в годовом выражении, но индустрию поддержал ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости.
Ведомости вчера в 17:30
20
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 28 апреля в 15:29
28
Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
15
Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Коммерсантъ вчера в 16:19
110
Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 вчера в 01:07
935
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия вчера в 11:34
243
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

РИА Новости вчера в 19:42
934
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
889
Политика

Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17

Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 28 апреля в 10:06
1,5K
Хоккей

Брызгалов опередил Овечкина в рейтинге самых неординарных россиян НХЛ

В рейтинге самых неординарных россиян НХЛ Брызгалов обошел капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и бывшего форварда «Детройта» Павла Дацюка, которые заняли второе и третье места.
РБК 00:38
Энергетика

Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
RT на русском вчера в 12:39
49
Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
182
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

«Количество заболевших медиков растёт, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нём более 70 фамилий», — сказал Брико.
Парламентская газета вчера в 08:31
1K
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
58
Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

РИА Новости вчера в 15:43
110
Энергетика

Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС вчера в 09:01
356
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Викторович Захарченко
Российский полковник
Сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник полиции, кандидат экономических наук. Получил известность в результате скандала в сентябре 2016 года, когда Захарченко, занимавшему на тот момент должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями, а сам он был арестован и уволен из органов внутренних дел.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное