Происшествия
Lenta.ruБывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут.
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с чего всё началось
Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».Коммерсантъвчера в 10:19
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Адвокаты осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко не могут его найти
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