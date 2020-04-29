Адвокат бывшего полковника Захарченко Валерия Туникова сообщила правозащитникам, что 28 марта его перевели из колонии в Мордовии, где он отбывал срок по своему первому делу, в спецблок СИЗО «Матросская Тишина».

с чего всё началось

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут.

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