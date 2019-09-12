Происшествия

ЧемпионатЧемпионатБывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер.
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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник, тренер. Мастер спорта Украины международного класса. Играет как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.
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