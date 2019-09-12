Футбол
ЧемпионатБывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Кино
Стивен Кинг одобрил изменение канона «Оно» с помощью нового гей-персонажа в сиквеле
Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru 10:15
Экономика
Медведев назвал условия развития арендного жилья в России
Медведев добавил, что для развития сферы жилищного найма потребуется «обеспечить возможность для реализации соответствующих проектов», формирующих рынок коммерческой аренды жилья.
Lenta.ru вчера в 06:49
Происшествия
Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке
Интерфакс 15:42
Культура
Юрий Дудь получил премию GQ «Человек года»
Журналист Юрий Дудь получил премию журнала GQ "Человек года" 2019. Об этом сообщается на сайте издания.
РИА Новости вчера в 04:18
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Религия
В Петербурге начался общегородской крестный ход
Около 11 часов от Казанского собора по Невскому проспекту двинулась колонна общегородского крестного хода.
Росбалт 04:13
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе
В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Политика
Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию
Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Политика
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Экономика
Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву
Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 12:50
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12:46
Экономика
Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ
Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»
Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
Украина.ру 06:59
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Баскетбол
Сборная США по баскетболу установила личный антирекорд на ЧМ
На чемпионате мира по баскетболу в Китае сборная США установила свой антирекорд, проиграв Сербии со счетом 94:89 в матче за 5-8 места.
МонаВиста 11:56
Футбол
Луиджи Ди Бьяджо заявил, что не против поработать в России
Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
РИА Новости 15:59
Политика
Зеленский сообщил о создании карты выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
Газета.Ru 12:55
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ 15:00
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Хоккей
«Спартак» одолел рижское «Динамо» и прервал серию из трех поражений
ProstoProSport 14:53
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Захарова ответила на вопрос Цимбалюка
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50