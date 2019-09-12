Футбол

ЧемпионатЧемпионатБывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер.
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«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому

Sport24.ru06:35

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Александр Алиев — полицейскому

Спорт-Экспресс07:16

Бывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

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Алиев - полицейскому: «Не было бы у тебя ствола...»

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Выступавший в РПЛ экс-игрок сборной Украины сцепился с полицейским, пожалев, что у того есть «ствол»

Росбалт07:47

«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто

Бомбардир.ру08:38
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
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Медведев назвал условия развития арендного жилья в России

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В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
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В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

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Тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ найден в музее

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Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию

Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
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Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
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Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Кудрин: нацпроекты не приведут к экономическому прорыву

Заложенных средств на реализацию национальных проектов недостаточно, чтобы достичь поставленной цели по ускорению роста экономики до 3%, сказал председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
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ТАСС 12:50
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»

Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
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Месси ответил Роналду на его приглашение пообедать вместе

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Сборная США по баскетболу установила личный антирекорд на ЧМ

На чемпионате мира по баскетболу в Китае сборная США установила свой антирекорд, проиграв Сербии со счетом 94:89 в матче за 5-8 места.
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Бывший временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии по футболу Луиджи Ди Бьяджо заявил, что был бы не против поработать в России.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составлении плана выполнения Минских договоренностей с четкими сроками.
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В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

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Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
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Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник, тренер. Мастер спорта Украины международного класса. Играет как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.
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