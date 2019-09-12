Происшествия
ЧемпионатБывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео
Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер.
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«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому
Sport24.ruвчера в 06:35
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика
Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР
Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны.
ТК Звезда вчера в 14:58
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Армия и оружие
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
RT на русском 01:12
Экономика
Почему экономический рост в России не превысит даже одного процента
Экономический рост в России не превысит в этом году одного процента, подсчитал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском вчера в 10:28
Политика
Путин: «Слюнтяй» не может возглавлять государство
Путин ответил, что при таких людях - красивых, добрых и мужественных - в России не может быть "какой-то слюнтяй" во главе государства.
Российская газета вчера в 19:19
Гаджеты
Роскачество протестировало новинки смартфонов
Роскачество и ICRT третий год подряд проводят масштабное исследование смартфонов. В осеннее исследование вошло 23 новых девайса.
Российская газета 01:00
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
По мнению Нетаньяха, радикальный ислам управляется Ираном и стремится обладать ядерным оружием, чтобы завоевать Ближний Восток.
Мой Брянск вчера в 02:57
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 00:57
Политика
Супрун заявила о «раздвоении личности» у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила изменение риторики президента страны Владимира Зеленского в свой адрес «раздвоением личности».
RT на русском вчера в 22:17
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства России в Лондоне
«Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб как недвижимости, так и автопарку», — заявила на брифинге Захарова.
Евразия Daily вчера в 10:35
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Политика
Суд ЕС ограничил «Газпрому» доступ к газопроводу Opal
Польша оспорила в суде ЕС расширение доступа "Газпрома" к Opal Газопровод Opal является продолжением Nord Stream на территории Германии и проходит вдоль западной границы Польши.
Право.ру 10 сентября в 07:30
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК вчера в 11:56
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество
Названы зарплаты IT-специалистов в России
Средняя зарплата в Москве IT-специалистам за первые шесть месяцев 2019 года составила 61,6 тыс. рублей.
Известия 00:00
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика
Леонид Богуславский продал долю в Ozon
Основатель RTP Global Леонид Богуславский продал свою долю в Ozon Holdings Ltd, головной компании интернет-ритейлера Ozon, основным акционерам Baring Vostok Capital Partners (BVCP) и АФК «Система», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:55
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Космос
Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе
Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Авто
«Электрический» автосалон: электрокары и гибриды захватили Франкфурт
Крупнейшая мировая деловая газета The Wall Street Journal в своей статье от 11 сентября пишет, что одной из основных причин такого интереса к гибридам и электрокарам являются все более строгие экологические нормы, вводимые в Европе.
Фонтанка.Ру 11 сентября в 17:36
Финансы
Пенсии россиян в ближайшем будущем повысят трижды
В следующем году пенсия по старости в России может вырасти сразу на 6,6 процента. В итоге в 2020 году она составит 15,4 тысячи рублей.
Карелинформ вчера в 15:00
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Происшествия
Весь экипаж перевернувшегося у берегов США судна спасен
Спасатели вытащили из трюма перевернувшегося у штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
iReactor 00:25
Игры
Capcom рассказала о геймплее Project Resistance
3DNews вчера в 07:10
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Футбол
Михаил Кержаков: Нормально примем Кокорина. Он испил чашу
Жевнов отлично играл ногами в свое время, и сейчас это помогает в тренировочном процессе.
Фонтанка.Ру вчера в 11:03