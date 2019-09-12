Происшествия

ЧемпионатЧемпионатБывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александр Алиев вступил в перепалку с украинскими полицейскими. Инцидент произошёл на улице и был снят с нескольких камер.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Скандальный украинский футболист угрожал полицейскому

Sport24.ruвчера в 06:35

«Не было бы у тебя ствола, я бы тебе!» Александр Алиев — полицейскому

Спорт-Экспрессвчера в 07:16

Бывший полузащитник «Локомотива» Алиев материт полицейского, видео

Чемпионатвчера в 11:15

Выступавший в РПЛ экс-игрок сборной Украины сцепился с полицейским, пожалев, что у того есть «ствол»

Росбалтвчера в 07:47

Алиев - полицейскому: «Не было бы у тебя ствола...»

Евро-футбол.рувчера в 07:46

«Сука, не было бы у тебя ствола, я бы тебя…» Александр Алиев угрожал полицейскому, остановившему его авто

Бомбардир.рувчера в 08:38

Экс-игрок киевского «Динамо» Алиев едва не набросился на полицейского – кадры

Российский Диалог00:30
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Футбол

УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 03:52
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Политика

Зеленский призвал сохранить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкций против России.
Газета.Ru 03:02
Общество

Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России

Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Хоккей

Овечкин поддержал Кузнецова после кокаинового скандала

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что будет поддерживать одноклубника Евгения Кузнецова.
Sport.ru вчера в 18:29
Общество

Меган Маркл представила коллекцию одежды

Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Гаджеты

Apple представила iPhone 11 и iPhone 11 Pro с тройной камерой

Компания Apple показала новый iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Презентация новых продуктов Apple проходит в Калифорнии в «театре Стива Джобса».
Дождь 10 сентября в 14:17
Происшествия

Пассажирский лайнер дважды не смог взлететь в Новосибирске

Известия 04:35
Хоккей

Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Происшествия

Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри

Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Российская газета вчера в 02:55
Политика

Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

РБК вчера в 08:06
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай

Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано на 30 км севернее села Акташ в Республике Алтай.
ТАСС 01:18
Политика

США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы

Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Политика

Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Хоккей

Бобровский спел в караоке хит «Сектора газа» «Пора домой»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский разместил на своей странице в «Инстаграме» видео, где он в караоке-баре исполняет известную песню «Пора домой» группы «Сектор газа».
Чемпионат 01:25
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Транспорт

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд

ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Политика

Вскрытые резервные пачки с бюллетенями обнаружили в МО «Озеро Долгое»

Днем 11 сентября наблюдатели перед пересчетом обнаружили вскрытые резервные пачки с бюллетенями в МО «Озеро Долгое», сообщил кандидат от «Яблока» Вячеслав Тутушкин.
МР7.ру вчера в 09:56
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина дочери

Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Известия 00:56
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по трубе OPAL

Суд Евросоюза встал на сторону Варшавы в ее споре с "Газпромом" по трубе Opal. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Польши.
РЕН ТВ 10 сентября в 05:37
Общество

Треть российских мужчин назвали оправданным поступок сестер Хачатурян

РБК 00:00
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика

«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу

В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика

Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому

Известия 00:14
Армия и оружие

В России создан 3D-радар нового типа

Военное обозрение вчера в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Александрович Алиев
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник, тренер. Мастер спорта Украины международного класса. Играет как на позиции «под нападающим», так и на фланге. Имеет также российский паспорт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное