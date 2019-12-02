Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия заявил о намерении взять реванш у сборной России за поражение в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

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Общество ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.

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