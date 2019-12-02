Футбол
Газета.RuБывший полузащитник сборной Испании хочет взять реванш у России
Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия заявил о намерении взять реванш у сборной России за поражение в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
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Политика
СМИ узнали детали американских санкций против «Северного потока-2»
Санкции властей США против газового проекта России "Северный поток-2" могут коснуться компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур по погибшим в аварии с рейсовым автобусом в Сретенском районе.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Экономика
В России столкнулись с проблемой уплаты «Налога на Google»
Несколько иностранных компаний, которые работают в сфере предоставления электронных услуг, столкнулись с проблемой уплаты «налога на Google» – обязательная уплата НДС для иностранных продавцов.
Общество
В Москве навсегда закрылся киноцентр «Соловей»
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице навсегда закрылся для зрителей.
Общество
В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Происшествия
На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Армия и оружие
В США рассказали о «винтажной» обороне России в Арктике
Общество
Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре
В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Общество
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Банк России решил вернуться к вопросу о создании межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства банковских клиентов для отслеживания сомнительных операций: регулятор перезапускает проект, а в декабре на базе созданной ЦБ ассоциации «Финтех» должна пройти установочная встреча по этой теме, рассказали РБК два источника в банках из топ-20.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Певица вышла в свет в длинном черном платье с глубоким разрезом на спине и "дыркой" на бедре, что позволило зрителям разглядеть – белья на Насте нет.
Общество
Путин и Си запустят «Силу Сибири» по телемосту
Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод, по которому топливо с месторождений Восточной Сибири пойдет на внутренний рынок и на экспорт в Китай.
Кино
Фильм «Холодное сердце 2» возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rigths Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Происшествия
Число заболевших студентов медколледжа в Петрозаводске возросло
Еще четверо студентов Петрозаводского базового медицинского колледжа госпитализированы с теми же симптомами – высокая температура, рвота.
Экономика
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов россиян
Бывший министр экономики Андрей Нечаев объяснил обесценивание вкладов в годы перестройки тем, что власти напечатали слишком много денег.
Здоровье
Врачи рассказали, как по рукам определить рак легких
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
«Ведомости» ознакомились с копией заключения государственно-правового управления президента (ГПУ) на законопроект «О виноградарстве и виноделии».