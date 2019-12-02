Футбол

Газета.RuГазета.RuБывший полузащитник сборной Испании хочет взять реванш у России

Бывший полузащитник сборной Испании Луис Гарсия заявил о намерении взять реванш у сборной России за поражение в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.
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«Было бы здорово взять реванш у России»

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Бывший полузащитник сборной Испании хочет взять реванш у России

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