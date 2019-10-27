Политика
ИзвестияБывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС. По словам дипломата, ограничительные меры можно легко ввести, но отменить их уже сложно, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.РИА Новостивчера в 20:08
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Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Российская газетавчера в 21:19
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