Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.

с чего всё началось

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС. По словам дипломата, ограничительные меры можно легко ввести, но отменить их уже сложно, передает «РИА Новости».

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

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