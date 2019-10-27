Политика

ИзвестияИзвестияБывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС. По словам дипломата, ограничительные меры можно легко ввести, но отменить их уже сложно, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России

Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.
РИА Новостивчера в 20:08

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Экс-посол Австрии объяснил, как отменить антироссийские санкции

Газета.Ru05:40

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС

РБКвчера в 23:44

Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России

РИА Новостивчера в 20:08

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Известиявчера в 21:27

Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС

Российская газетавчера в 21:19

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

RT на русскомвчера в 20:43

Экс-посол Австрии озвучил условие отмены антироссийских санкций

Московский Комсомолецвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
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