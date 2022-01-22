Lenta.ruБывший посол США в ОБСЕ Гилмор: следует исключить Россию из всех международных организацийБывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор написал в статье для издания Foreign Policy, что Россию нужно исключить из всех международных организаций.Ямал-МедиаГилмор также выразил мнение, что пришло самое время, чтобы "агрессивно вербовать" в НАТО Швецию и Финляндию.Life.ruАмериканский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу заявила, что Белый дом рассматривает помимо экономических еще и военные меры против России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.ИзвестияВ свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями.News.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияREGNUMРосбалтЯмал-МедиаКомсомольская правдаФАНРамблерПолитическая ЭкспертизаПолитика СегодняНациональная служба новостейLife.ruГазета.RuПолитРоссияРЕН ТВПодробнее о событииForeign Policy: в США призвали исключить Россию из ОБСЕ из-за УкраиныPravda.Ru21:27Экс-посол США в ОБСЕ Гилмор: Россию необходимо исключить из всех международных организацийГазета.Ru21:59Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕNews.ru21:33Экс-постпред США при ОБСЕ призвал исключить Росиию из всех международных организацийТАСС22:00Бывший посол США в ОБСЕ Гилмор: следует исключить Россию из всех международных организацийLenta.ru21:18Экс-посол США призвал исключить Россию из ОБСЕRT на русском21:12Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕ или перестать ее финансироватьРИА Новости20:43Показать ещёОценить267Поделиться