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Бывший посол США в ОБСЕ Гилмор: следует исключить Россию из всех международных организаций

Бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор написал в статье для издания Foreign Policy
, что Россию нужно исключить из всех международных организаций.
Ямал-Медиа
Гилмор также выразил мнение, что пришло самое время, чтобы "агрессивно вербовать" в НАТО Швецию и Финляндию.
Life.ru
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд в пятницу заявила, что Белый дом рассматривает помимо экономических еще и военные меры против России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.
Известия
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями.
News.ru

Подробнее о событии

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Экс-посол США Гилмор призвал исключить Россию из ОБСЕ
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