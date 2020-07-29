Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
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Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.В источнике
С чего всё началось
Прошедшее накануне голосование по поправкам в российскую Конституцию Теффт интерпретирует
однозначно — как инициативу Владимира Путина по сохранению власти, однако бывший дипломат тем не менее считает, что вопрос о преемнике российского лидера всё равно стоит на повестке дня.
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