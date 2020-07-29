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Lenta.ru
Lenta.ru

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.В источнике
С чего всё началось
Прошедшее накануне голосование по поправкам в российскую Конституцию Теффт интерпретирует
 однозначно — как инициативу Владимира Путина по сохранению власти, однако бывший дипломат тем не менее считает, что вопрос о преемнике российского лидера всё равно стоит на повестке дня.
News.ruвчера в 12:54
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Газета.Ru

Экс-посол США назвал факторы, влияющие на выбор приемника Путина

Газета.Ruвчера в 15:03
REGNUM

Выбор преемника Путина внесёт сильные коррективы в политику США – экс-посол

REGNUMвчера в 14:44
РБК

Экс-посол США в России назвал четыре фактора при выборе преемника Путина

РБКвчера в 10:32
Царьград

Как Путин будет выбирать преемника? Экс-посол США назвал 4 главных фактора

Царьградвчера в 13:37
News.ru

В США прогнозируют междоусобицу внутри российской элиты

News.ruвчера в 12:54
Lenta.ru

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Lenta.ruвчера в 12:51
Московский Комсомолец

Экс-посол США Джон Теффт описал процесс выбора преемника Путина

Московский Комсомолецвчера в 14:10

КГБ назвал задержанных в Белоруссии россиян бойцами ЧВК Вагнера

Задержанные накануне россияне являются членами ЧВК Вагнера, заявил глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик на экстренном совещании президента Белоруссии с членами Совета безопасности.
РБКвчера в 13:13

В сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

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РБКвчера в 15:38
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Сборка международного термоядерного реактора стартовала во Франции

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Московский Комсомолец28 июля в 10:32
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Трамп рассказал, что погубило СССР

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Турция может ввести новые ограничения из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи объявил о возможности введения "радикальных" ограничительных мер общественной жизни в центральных и восточных регионах страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газетавчера в 13:02
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Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания

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РБКвчера в 16:36
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новостивчера в 10:07
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