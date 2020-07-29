с чего всё началось

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.

Политика Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами. 241

Футбол Футболист «Локомотива» Коломейцев завершил карьеру в 31 год Полузащитник московского «Локомотива» Александр Коломейцев принял решение завершить карьеру в возрасте 31 года.

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 787

Происшествия Названо наказание американцу за нападение на российского полицейского Прокурор назвал наказание для 28-летнего студента из США по фамилии Рид за нападение на российского полицейского в Москве. 31

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. 1,3K

Шоу-бизнес Джонни Депп и Эмбер Херд дали последние показания в суде Херд, выступающая в суде в статусе свидетеля, приводила несколько случаев насилия со стороны Деппа.

Политика Белоруссия усилит оперативное прикрытие госграницы с Россией Государственный пограничный комитет Белоруссии усилит оперативное прикрытие государственных границ, в том числе и с Россией. 2

Общество Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар» Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар».

Футбол Уткин обратился к Арустамяну после слов о трансфере Кокорина Российский блогер Василий Уткин отреагировал на заявление Нобеля Арустамяна об интересе к Александру Кокорину со стороны европейских клубов.

Политика В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении. 112

Фигурное катание Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram. 14

Общество В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми. 1,1K

Технологии В Индии запретили еще 47 китайских мобильных приложений Еще 47 китайских мобильных приложений решило запретить правительство Индии 27 июля, пишет Economic Times со ссылкой на источник в правительстве.

Политика Минфин США расширил санкции против Сирии В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил негативные последствия нелегитимных экономических санкций против Сирии со стороны США и Евросоюза, которые сохраняются, несмотря на призыв ООН к смягчению односторонних рестрикций в условиях пандемии коронавируса. 3

Общество Ульяновские депутаты подрались во время заседания Заседание законодательного собрания Ульяновской области в среду пришлось прервать из-за драки депутатов, сообщил журналистам первый зампред парламента региона, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев. 70

Авто Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС. 77

Гаджеты Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III. 7

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,8K

Футбол Бывший гендиректор «Химок» рассказал о подробностях своего увольнения Экс-генеральный директор московского клуба "Химки" Василий Иванов рассказал о том, как проходило его увольнение.