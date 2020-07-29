Политика
Lenta.ruБывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина
Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина. Его доклад опубликован на сайте компании.
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с чего всё началось
Прошедшее накануне голосование по поправкам в российскую Конституцию Теффт интерпретирует однозначно — как инициативу Владимира Путина по сохранению власти, однако бывший дипломат тем не менее считает, что вопрос о преемнике российского лидера всё равно стоит на повестке дня.News.ru12:54
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