Бывший посол Украины заявил о необходимости отобрать Крым силой
Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.В источнике
С чего всё началось
Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой
Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
РИА Новостивчера в 12:31
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