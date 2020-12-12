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Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.

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