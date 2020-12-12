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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бывший посол Украины заявил о необходимости отобрать Крым силой

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
РИА Новостивчера в 12:31
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Взгляд.ру

В Совфеде резко ответили на призывы украинского дипломата «забрать Крым силой»

Взгляд.ру04:45
Комсомольская правда

На Украине озвучили новые стратегии возвращения Крыма и Донбасса

Комсомольская правда04:41
РИА Новости

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

РИА Новостивчера в 12:31
URA.Ru

Украинский дипломат предложил вернуть Крым силой

URA.Ruвчера в 14:54
Lenta.ru

В Госдуме ответили на предложение украинского дипломата отобрать Крым силой

Lenta.ruвчера в 14:57
РЕН ТВ

Сказочный идиотизм: В Госдуме ответили на предложение о захвате Крыма

РЕН ТВвчера в 14:34
RT на русском

В Госдуме оценили предложение «отобрать» у России Крым силой

RT на русском04:05

ВКС России нанесли очередные авиаудары по силам ИГИЛ в Сирии

Все удары дошли до цели 10 декабря стало известно о мощной атаке бомбардировщиков российских ВКС на территории Сирии по силам террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России.
ВКС России нанесли очередные авиаудары по силам ИГИЛ в Сирии
Центральная Служба Новостей04:25

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МИД пообещал ответить на новые санкции Великобритании
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США установили рекорд по экспорту СПГ благодаря холодной зиме в Европе

Американское Министерство энергетики подчеркивает, что спрос на СПГ продолжит повышаться и дальше в связи с ожиданиями более холодной зимы в азиатских и европейских странах.
Экономика сегодня10 декабря в 11:30

Шесть человек пострадали при взрыве у здания УФСБ в Карачаево-Черкесии

Шесть человек получили ранения различной степени тяжести при взрыве у здания местного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике.
Известиявчера в 04:50