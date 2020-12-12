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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бывший посол Украины заявил о необходимости отобрать Крым силой

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.В источнике
Михаил Шереметроссийский политик
Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и прежде всего для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство.РЕН ТВ
С чего всё началось
РИА Новости

Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой

Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
РИА Новостивчера в 12:31
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Взгляд.ру

На Украине призвали «отселить» из Крыма «лояльных» и забрать полуостров силой

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Украинский дипломат предложил вернуть Крым силой

URA.Ruвчера в 14:54
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Украинский дипломат предложил отобрать у России Крым силой

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В Госдуме ответили на предложение украинского дипломата отобрать Крым силой

Lenta.ruвчера в 14:57
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«Сказочный идиотизм»: депутат отреагировал на предложение украинского дипломата по Крыму

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РИА Новости

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Студент из Тюмени разрабатывает цифровой путеводитель по городу

Как рассказал редакции Moi-portal.ru студент Института наук о Земле ТюмГУ Герман Мизанфаров, над разработкой путеводителя он работает под руководством профессора кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Натальи Балюк.
Moi-portal.ru00:29