Бывший посол Украины заявил о необходимости отобрать Крым силой
Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма. Он уточнил, что восстановить контроль над полуостровом путем мирной реинтеграции можно было только в первые пять лет после потери.В источнике
Все это проявление сказочного идиотизма. Для подобных персонажей впору на Украине создавать специальные заповедники, так как они опасны не только для себя, но и прежде всего для самой Украины, дискредитируя своей неадекватностью и заводя в тупик целое государство.РЕН ТВ
С чего всё началось
Украинский дипломат захотел отобрать Крым силой
Экс-представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату Крыма.
РИА Новостивчера в 12:31
Подробнее о событии
«Сказочный идиотизм»: депутат отреагировал на предложение украинского дипломата по Крыму
Московский Комсомолец17:16