РИА НовостиБывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против РоссииО таком способе воздействия на Москву бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер написал в статье для Центра анализа европейской политики.Lenta.ruВ дополнение к упреждающим санкциям, Волкер рекомендовал увеличить военную помощь Украине.ИА Красная ВеснаЛайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.Life.ruПрезидент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.Life.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВКомсомольская правдаРосбалтЦарьградВечерняя МоскваРБКLife.ruФАНRT на русскомИзвестияНовостной фронтНациональная служба новостейREGNUMГазета.RuПодробнее о событииБальбек: призвавший ввести новые санкции против Москвы Волкер «о России ничего не знает»Газета.Ru03:22Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»RT на русском02:18Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против РоссииРИА Новости21:43Курт Волкер призвал США «немедленно» ввести санкции против России из-за УкраиныРБК23:38В США хотят заранее ввести санкции против РФ за войну с УкраинойURA.Ru22:35Американский дипломат Волкер: США следует незамедлительно ввести санкции против РоссииLenta.ru22:28Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против РоссииИзвестия01:58Показать ещёОценить883Поделиться