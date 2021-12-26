Будьте в Плюсе

Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России

О таком способе воздействия на Москву бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер написал в статье
 для Центра анализа европейской политики.
Lenta.ru
В дополнение к упреждающим санкциям, Волкер рекомендовал увеличить военную помощь Украине.
ИА Красная Весна
Лайф рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной.
Life.ru
Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Life.ru

Подробнее о событии

Бальбек: призвавший ввести новые санкции против Москвы Волкер «о России ничего не знает»
Газета.Ru03:22
Политолог Бальбек: призвавший к санкциям против Москвы Волкер «о России ничего не знает»
RT на русском02:18
Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России
РИА Новости21:43
Курт Волкер призвал США «немедленно» ввести санкции против России из-за Украины
РБК23:38
В США хотят заранее ввести санкции против РФ за войну с Украиной
URA.Ru22:35
Американский дипломат Волкер: США следует незамедлительно ввести санкции против России
Lenta.ru22:28
Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России
Известия01:58

Интересное

Путин: ответ России на отказ НАТО от гарантий безопасности может быть самым разным

Россия будет стремиться заключить с США и НАТО юридически обязывающие договоренности о гарантиях безопасности, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ03:54

80 лет назад началась Керченская десантная операция

80 лет назад началась крупнейшая десантная операция Красной армии времен Великой Отечественной войны — Керченско-Феодосийская.
Газета.Ru01:07

В России выявили 23 721 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 721, до 10 392 020, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости03:55

Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за ущерб от политики импортозамещения

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
РИА Новости01:45

МВД планирует начать выдавать россиянам электронные паспорта в январе 2023 года

Россияне с начала 2023 года смогут получать электронные паспорта, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РИА Новости03:08

Юрист Корытов предупредил о новых штрафах курящим из-за пожарной безопасности в 2022 году

В 2022 году курильщиков ждут новые запреты, штрафы и подорожание сигарет, рассказал агентству "Прайм" юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.
РИА Новости17:15

В «Газпроме» назвали беспочвенными обвинения в недостаточных объемах поставок газа в ЕС

Обвинения в адрес России и "Газпрома" в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, европейские страны сами создают себе проблемы.
ТАССвчера в 13:23

Врач Ли назвала помутнение роговицы и бляшки на веках признаками высокого холестерина

Круговое помутнение роговицы глазного яблока и образование желтоватых бляшек на веке могут сигнализировать о высоком уровне холестерина, пишет Daily Express со ссылкой на британского врача Дебору Ли.
РИА Новости04:13

Крамер: скорее всего, российские лыжницы примут участие не во всех гонках «Тур де Ски»

Тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что, вероятнее всего, российские лыжницы примут участие не во всех гонках на многодневке «Тур де Ски».
Чемпионат20:03