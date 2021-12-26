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Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России

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О таком способе воздействия на Москву бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер написал в статье
 для Центра анализа европейской политики.
Lenta.ru
Каким образом Россия угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории, Волкер при этом не пояснил.
Life.ru
В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Life.ru

Подробнее о событии

Бывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против России
РИА Новости21:43
Курт Волкер призвал США «немедленно» ввести санкции против России из-за Украины
РБК23:38
Экс-представитель Госдепа Волкер призвал ввести санкции против России, чтобы добиться уступок
Комсомольская правда23:21
Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал к новым санкциям против России
RT на русском23:05
В США хотят заранее ввести санкции против РФ за войну с Украиной
URA.Ru22:35
Американский дипломат Волкер: США следует незамедлительно ввести санкции против России
Lenta.ru22:28
Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал ввести новые санкции против России
Газета.Ru00:12

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