РИА НовостиБывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против РоссииХорошо ли подобран заголовок?ДаНетО таком способе воздействия на Москву бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер написал в статье для Центра анализа европейской политики.Lenta.ruКаким образом Россия угрожает Киеву, перемещая войска на своей территории, Волкер при этом не пояснил.Life.ruВ последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину из-за сосредоточения войск на границе двух стран.РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.Life.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРЕН ТВКомсомольская правдаЦарьградРосбалтLife.ruФАНВечерняя МоскваРБКИзвестияРамблерНовостной фронтПолитическая ЭкспертизаПолитика СегодняПодробнее о событииБывший представитель Госдепа США по Украине Волкер выступил за новые санкции против РоссииРИА Новости21:43Курт Волкер призвал США «немедленно» ввести санкции против России из-за УкраиныРБК23:38Экс-представитель Госдепа Волкер призвал ввести санкции против России, чтобы добиться уступокКомсомольская правда23:21Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал к новым санкциям против РоссииRT на русском23:05В США хотят заранее ввести санкции против РФ за войну с УкраинойURA.Ru22:35Американский дипломат Волкер: США следует незамедлительно ввести санкции против РоссииLenta.ru22:28Бывший представитель Госдепа по Украине Волкер призвал ввести новые санкции против РоссииГазета.Ru00:12Показать ещёОценить587Поделиться