Политика

REGNUMREGNUMБывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

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Бородай: Донбасс официально войдет в состав России

Pravda.Ruвчера в 11:18

Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

РБК01:25

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

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Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Московский Комсомолецвчера в 19:54

Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Газета.Ruвчера в 18:54

Экс-премьер ДНР: республики Донбасса скоро станут частью России

Коммерсантъ01:55
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«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче 26-го тура чемпионата России

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Зеленский потребовал не допустить эскалации насилия на улицах Украины

«Требую от генпрокурора и министра внутренних дел системной и слаженной координации в работе, направленной на недопущение эскалации насилия на улицах страны», — заявил глава государства.
REGNUM вчера в 16:01
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля

Бразилия находится на втором месте (1,5 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (648 тыс.), на пятом — Перу (295 тыс.).
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Алексей Миранчук высказался о незабитом пенальти в матче с «Сочи»

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук высказался о незабитом пенальти на 98-й минуте матча 26-го тура чемпионата России против "Сочи".
Газета.Ru 01:59
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Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
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Футбол

«Шахтер» четвертый раз за сезон победил «Динамо» в чемпионате Украины

РБК вчера в 15:03
Музыка

Billboard составил список лучших летних треков из 90-х

Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, составила список лучших летних песен, которые были популярны в 90-х годах, а также занимали в это время первое место в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.
РИА Новости вчера в 21:46
Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
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Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
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Армия и оружие

Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе

Москва, 3 июля 2020, 05:31 — REGNUM Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, заявил 2 июля главный командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью газете «Красная звезда».
REGNUM 02 июля в 22:31
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Происшествия

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина

Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков.
РИА Новости 01:11
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Технологии

Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне

The GEEK 03 июля в 03:16
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Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru вчера в 13:27
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Известия вчера в 21:16
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Здоровье

С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь

Пациент рассказал, что у него возникают сложности при глотании холодной пищи, в частности мороженого.
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Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
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Общество

Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

Lenta.ru 01:54
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

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В российского футболиста попала молния на тренировке

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Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей

"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
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Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
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Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
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Ученые Сколтеха раскрыли 60-летнюю тайну сверхтвердого материала

Российские ученые смогли узнать кристаллическую структуру сверхтвердого материала — борида вольфрама, который не поддавался науке на протяжении 60 лет.
Народные новости вчера в 04:51
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Армия и оружие

Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны

Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
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Футбол

«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.
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