Политика
ИзвестияБывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику
Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Украины и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк намерен вернуться во власть в качестве председателя Национального банка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.Коммерсантъвчера в 22:09
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Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Энергетика
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Гаджеты
Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы
Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
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Правительственные документы: коронавирус может убить полмиллиона британцев и заразить 80% населения Британии (The Independent, Великобритания) (The Independent)
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Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти
Белоруссия получила несколько предложений по поставкам нефти в страну и уже в ближайшее время может получить более шести миллионов тонн сырья, заявил президент республики Александр Лукашенко.
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В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
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