Политика

ИзвестияИзвестияБывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Украины и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк намерен вернуться во власть в качестве председателя Национального банка, сообщает «Страна.ua
» со ссылкой на источники.
Коммерсантъвчера в 22:09

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СМИ: Яценюк планирует вернуться во власть

РИА Новостивчера в 19:04

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РБКвчера в 21:44

СМИ: Яценюк намерен вернуться во власть

Газета.Ruвчера в 19:57

СМИ: Яценюк намерен возглавить Центробанк Украины

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На Украине рассказали о желании Яценюка вернуться во власть

РЕН ТВвчера в 19:46

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Lenta.ruвчера в 21:06

СМИ: Яценюк хочет стать новым главой Нацбанка Украины

Телеканал 360°вчера в 20:55
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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
РИА Новости вчера в 18:40
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РИА Новости вчера в 20:35
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Игры

Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно

Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

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Газета Кемерова вчера в 01:56
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости вчера в 00:07
Происшествия

В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК вчера в 23:24
Биатлон

В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова

Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.
РЕН ТВ вчера в 11:06
Здоровье

Амурская медицина делает шаг вперед

В Амурской области медицинское обслуживание выводят на новый уровень — в рамках нацпроекта Здравоохранение.
Вести.Ru вчера в 22:14
Армия и оружие

Истребители Британии сопроводили российские Ту-142

Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
RT на русском вчера в 20:58
Общество

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru вчера в 03:29
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Иван Ургант снялся в клипе вместе с екатеринбургским рэпером Niletto.
Уральский меридиан вчера в 01:42
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Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
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Финансы

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Коммерсантъ вчера в 14:50
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы

Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
NewInform вчера в 23:54
Происшествия

Всех контактировавших с заболевшими из Липецка взяли под наблюдение

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Красная весна вчера в 12:10
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru 06 марта в 11:37
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На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Широков предложил место для проведения игры «Спартак» - «Зенит»

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков предложил место для проведения игры "Спартак" - "Зенит" в Кубке России.
Газета.Ru вчера в 20:34
Общество

Лукашенко заявил о нескольких предложениях по поставкам нефти

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Общество

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль вчера в 05:58
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