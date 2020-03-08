с чего всё началось

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».

Футбол «Монако» с Головиным проиграл «Ницце» «Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Биатлон В IBU отказались извиняться за обыски у биатлониста Логинова Ранее РЕН ТВ сообщал, что полиция Италии провела обыски в номере российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

Здоровье Амурская медицина делает шаг вперед В Амурской области медицинское обслуживание выводят на новый уровень — в рамках нацпроекта Здравоохранение.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Общество Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.

Финансы Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Гаджеты Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Общество На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.

Единоборства Нурмагомедов присутствует на турнире UFC 248 Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов посетил турнир UFC 248. Мероприятие проходит в эти минуты в Лас-Вегасе (США).