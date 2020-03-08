Политика

ИзвестияИзвестияБывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».
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с чего всё началось
Бывший премьер-министр Украины и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк намерен вернуться во власть в качестве председателя Национального банка, сообщает «Страна.ua
» со ссылкой на источники.
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