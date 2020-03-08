с чего всё началось

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».

Общество Эвакуированных с Diamond Princes россиян выписали из больницы в Казани Все россияне, находившиеся на карантине в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа после эвакуации с лайнера Diamond Princess, выписаны из больницы в Казани, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Энергетика Саудовская Аравия начала нефтяную войну Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Технологии Названы способы защиты банковской карты от мошенников Существует несколько основных способов, через которые злоумышленники похищают денежные средства соотечественников, рассказал эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов.

Политика Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Общество Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Общество В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.

Единоборства Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.

Наука Представители Homo erectus умели делать сложные орудия труда Ученые нашли в Эфиопии два черепа Homo erectus и несколько десятков каменных орудий труда, которым до 1,5 миллионов лет.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Футбол Точилин снова стал работать в «Сочи» Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин вернулся в стан новичка РПЛ. Теперь он возглавляет селекционно-аналитический отдел клуба.