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Бывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным.
Shraibikus News
Бывший премьер-министр Великобритании описал Путина как человека, который понимает силу и готов пользоваться чужой слабостью.
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«Запад был бессилен в противостоянии Путину на протяжении многих лет», — подытожил Гордон Браун, осудив отказ многих стран мира ввести сейчас санкции против России из-за спецоперациии на Украине.
Инфо24
Гордон Браун занимал пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год.
URA.Ru

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