Shraibikus NewsБывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стулеБывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным.Shraibikus NewsБывший премьер-министр Великобритании описал Путина как человека, который понимает силу и готов пользоваться чужой слабостью.Профиль«Запад был бессилен в противостоянии Путину на протяжении многих лет», — подытожил Гордон Браун, осудив отказ многих стран мира ввести сейчас санкции против России из-за спецоперациии на Украине.Инфо24Гордон Браун занимал пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год.URA.RuЧитать далееСвернутьShraibikus NewsShraibikus NewsDixiNewsDiscover24ПрофильГазета.RuPetrogradАктуальные НовостиYakutsk.ruНТВA42.RUГлавный региональныйПодробнее о событииЭкс-премьер Британии пожаловался на унижения из-за ПутинаМосковский Комсомолецвчера в 09:26Экс-премьер Британии пожаловался на унижение со стороны ПутинаURA.Ruвчера в 10:20Экс-премьер Британии Браун вспомнил, как его «заставили» смотреть на Путина снизу вверхГазета.Ruвчера в 11:19Экс-премьер Британии заявил, что Путин зачитывал ему досье на негоРБКвчера в 10:46Бывший премьер Великобритании пожаловался на Путина из-за низкого стулаАргументы и Фактывчера в 09:03Экс-премьер Британии Браун пожаловался на унижения со стороны президента России ПутинаRuNews24.ruвчера в 08:56Экс-премьер Британии Браун заявил об унижениях со стороны президента России ПутинаLenta.ruвчера в 08:06Показать ещёОценить2,2KПоделиться