Будьте в Плюсе

Бывший премьер Британии Браун рассказал, как Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью BBC News рассказал о своих впечатлениях от общения с Владимиром Путиным.
Shraibikus News
«Запад был бессилен в противостоянии Путину на протяжении многих лет», — подытожил Гордон Браун, осудив отказ многих стран мира ввести сейчас санкции против России из-за спецоперациии на Украине.
Инфо24
Как передаёт РИА ФАН, ранее премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил о том, что Лондон не откажется от поддержки Киева.
Царьград
Гордон Браун занимал пост премьер-министра Великобритании с 2007 по 2010 год.
URA.Ru

Подробнее о событии

Экс-премьер Британии заявил, что Путин зачитывал ему досье на него
РБКвчера в 10:46
Экс-премьер Британии пожаловался на унижение со стороны Путина
URA.Ruвчера в 10:20
Экс-премьер Британии Браун заявил об унижениях со стороны президента России Путина
Lenta.ruвчера в 08:06
Экс-премьер Британии пожаловался на унижения из-за Путина
Московский Комсомолецвчера в 09:26
Бывший премьер Великобритании пожаловался на Путина из-за низкого стула
Аргументы и Фактывчера в 09:03
Экс-премьер Британии Браун пожаловался на унижения со стороны президента России Путина
RuNews24.ruвчера в 08:56
Экс-премьер Британии Браун вспомнил, как его «заставили» смотреть на Путина снизу вверх
Газета.Ruвчера в 11:19

Интересное

Foreign Policy: Германия предпочла бы разочаровать Украину, но не унизить Россию

Эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф заявил о том, что власти Германии предпочли бы скорее разочаровать Украину, чем унизить Россию.
RT на русском20:39

Аналитик Евсеев заявил, что попытка НАТО захватить Калининград вынудит РФ на ядерный удар

Военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев в беседе с «Украиной.ру» допустил применение Россией ядерного оружия при провокации НАТО.
Lenta.ru21:11

«Ъ»: с 20 июня судебные приставы в России смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

С 20 июня в России вступают в силу поправки в закон «Об исполнительном производстве».
BFM.ru18:34

РИА «Новости»: ВКС России применили на Украине новые высокоточные ракеты

Воздушно-космические силы России впервые применили на Украине новые высокоточные ракеты под индексом "305" - они применяются для уничтожения особо важных военных объектов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны России.
Газета.Ru18:23

Глава Самарской области Азаров предложил возобновить производство самолетов на «Авиакоре»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил возобновить производство самолетов на заводе «Авиакор», в настоящее время идут обсуждения этого вопроса, передает РИА Новости.
Lenta.ru22:11

Сдавшиеся в плен военные батальона «Айдар» дают показания против своих сослуживцев

Военнослужащие украинского батальона «Айдар», ранее сдавшиеся в плен солдатам Луганской народной республики (ЛНР), начали давать показания против своих сослуживцев, которые в настоящее время занимаются блокировкой завода «Азот» в Северодонецке, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Lenta.ru20:23

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис умер в Баку на 77 году жизни

Бывший государственный секретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис умер в возрасте 76 лет в Баку, сообщили РИА Новости в Ельцин Центре.
РИА Новостивчера в 12:15

Опубликовано видео «удара» ВСУ по буксиру ВС из РФ «Василий Бех» с «Байрактара»

Издание Regnum со ссылкой на телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщает о появившейся в Сети видеозаписи, на которой якобы зафиксирован момент "атаки" на буксир «Василий Бех», приведшей к его крушению.
Discover2423:22

Премьер Франции Борн: ситуация после выборов в парламент представляет угрозу стране

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что ситуация после выборов в Национальное собрание представляет "угрозу стране".
РИА Новости18:11