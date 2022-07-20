Мировая история переходит на этап, когда "только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста и стать примером для других" стран в вопросе качества жизни и отношении к человеку, когда он становится "не средством, а высшей целью", утверждает президент России Владимир Путин.