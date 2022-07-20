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Бывший премьер Британии Джонсон попрощался с парламентом словами «Hasta la vista, baby»

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в конце последнего выступления попрощался с членами парламента фразой из фильма «Терминатор», эффектное прощание политика попало на видео.
Lenta.ru
В конце Джонсон ошарашил присутствующих цитатой из фильма "Терминатор", бросив фразу, произнесенную Арнольдом Шварцнейгером: "Hasta la vista, baby".
ВК Пресс
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
РИА Новости
В выборах на пост премьера Великобритании участвуют бывший министр финансов страны Риши Сунак, замминистра торговли Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс.
RT на русском

Подробнее о событии

Джонсон попрощался с членами британского парламента фразой «Hasta la vista, baby»
Взгляд.ру11:03
Джонсон закрыл свое последнее выступление в парламенте словами «Аста ла виста, бейби»
РИА Новости08:47
Джонсон завершил последнее выступление в парламенте Британии словами «Аста ла виста, бейби»
Комсомольская правда09:43
Джонсон закончил своё последнее выступление в палате общин фразой из «Терминатора»
RT на русском09:38
Бывший премьер Британии Джонсон попрощался с парламентом словами «Hasta la vista, baby»
Lenta.ru09:16
Борис Джонсон попрощался с парламентом цитатой из фильма «Терминатор»
Говорит Москва08:50
Джонсон попрощался с членами парламента фразой «Hasta la vista, baby»
ТАСС11:02

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