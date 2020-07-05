Политика
REGNUMБывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ
Московский Комсомолецвчера в 19:54
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Армия и оружие
Очередной коррупционный скандал снизил обороноспособность Киева
Суть очередного коррупционного скандала в том, что «ключи от неба» на самом деле были произведены в России и попали на Украину нелегально.
ФАН 03 июля в 11:38
Общество
Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ вчера в 07:42
Хоккей
«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккею
ЦСКА стал чемпионом России, у «Ак Барса» и СКА второе место — обе команды набрали одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам, третье место досталась московскому «Динамо».
Республика Татарстан 03 июля в 08:06
Общество
Вирусолог назвал сроки снижения агрессивности коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Более 20 человек погибли за сутки от ударов молний на севере Индии
За минувшие сутки в Индии от ударов молнии в северном штате Уттар-Прадеш погибли 23 местных жителя, еще 29 пострадали.
Известия 01:05
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
Наука
Учеными Сколтеха раскрыта 60-летняя тайна сверхтвердого материала
Как стало известно, российские ученые узнали кристаллическую структуру борида вольфрама, тайну которого не могли раскрыть около 60 лет.
RuNews24.ru вчера в 12:58
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой 03 июля в 09:51
Происшествия
Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек
На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания
Российские дипломаты считают, что таким образом США пытаются отвлечь внимание от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отказавшись от которого американская сторона поставило договор «на грань полного развала».
Известия 00:10
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружены шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com вчера в 12:08
Общество
Депутаты Мосгордумы готовят отмену пенсионной реформы
Автором инициативы об отмене пенсионной реформы стал депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.
Инвест-Форсайт 03 июля в 21:00
Футбол
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском вчера в 13:18
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Футбол
Калиниченко: Тедеско уже не знает, как слиться из «Спартака»
RT на русском вчера в 17:13
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
Происшествия
В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека
Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости вчера в 05:20
Происшествия
Двенадцатый пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
Кемерово, 5 июля 2020, 07:53 — REGNUM Двенадцатый пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» скончался в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев на своем канале в Telegram.
REGNUM 00:53
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
CT news 03 июля в 03:49
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 03 июля в 00:52
Здоровье
Минимальный за несколько недель прирост больных коронавирусом зафиксировали в Забайкалье
Наименьший за несколько последних недель прирост больных коронавирусом зафиксирован в Забайкальском крае 5 июля - в регионе выявлены 44 новых случая, сообщается на официальном портале региона.
Чита.Ру 00:57