Политика
Lenta.ruБывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
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Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 10:06
Политика
Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США
РИА Новости 20:24
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
Здоровье
В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
Ридус 08:24
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный для сердца витамин
Кардиолог и терапевт Ирина Мурадян объяснила, какой витамин играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов.
РИА Новости 04:59
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор
Новый смартфон Samsung Galaxy M41 получит мощный аккумулятор ёмкостью 6 800 миллиампер-часов, согласно данным китайского регулятора 3C.
UfacityNews.ru 16:41
Экономика
Экономист предсказал банкротство миллионов россиян этой осенью
Селянин считает, что два эти факта взаимосвязаны и приведут к волне банкротств россиян уже этой осенью.
URA.Ru 08:53
Общество
Роспотребнадзор выпустил санитарные требования к детским лагерям
Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах.
Интерфакс вчера в 13:12
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой вчера в 09:51
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 21:19
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
В Америке за прошедшие сутки зафиксировали 57 497 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало максимальным суточным приростом с начала эпидемии.
ИА Красная Весна вчера в 22:51
Путешествия
Отели Крыма и Кубани повысили цены на 50-100% из-за закрытых границ
«В Крыму цены выросли больше, на 100%, за счет того, что на Кубани больше пятизвездочных гостиниц и конкуренция не позволяет заламывать ценник», — сообщил изданию глава сети агенств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
Полит.ру 08:00
Кино
В комиксе «New Excalibur» от Marvel появился Гарри Поттер
Актуальные Новости 04:16
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов из-за допинга
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что WADA может не получить финансирование от США.
Общественная служба новостей 10:02
Фигурное катание
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой
CT news вчера в 10:03
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
Технологии
Названы привычки, которые могут угнетать работу мозга
Академики определили, какие привычки могут негативно влиять на человеческий мозг.
ToDay News Ufa 11:34
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,86% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $43,23 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:28 мск.
ТАСС 02 июля в 14:25
Армия и оружие
В Атлантическом океане начались крупнейшие противолодочные учения НАТО
Страны НАТО проводят в Атлантическом океане крупнейшие противолодочные учения Dynamic Mongoose 2020.
Актуальные Новости 12:53
Общество
Роднина назвала смерть Абдулманапа Нурмагомедова «уроком для многих»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на уход из жизни Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Bookmaker-ratings.ru 04:58
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Футбол
Судья Федотов: арбитр назначил выдуманный пенальти для «Спартака» в матче с «Тамбовом»
Арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва поставить пенальти в ворота гостей.
RT на русском 13:18
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 02 июля в 13:39