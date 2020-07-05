Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
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Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

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