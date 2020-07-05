Политика
Lenta.ruБывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России
Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
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Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Космос
Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей
Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Здоровье
Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
Гаджеты
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G оказался на уровне Ryzen 7 3800X
Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G семейства Renoir ещё не вышел, но уже показал свой потенциал в бенчмарках.
Игромания.ру 15:25
Авто
Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
Политика
Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США
Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 22:01
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Российская газета 02:54
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Культура
Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»
Игромания.ру 14:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Городовой вчера в 09:51
Армия и оружие
Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз
Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Общество
Более чем у 4,5 тыс. приморцев подтверждён коронавирус
Владивосток, 3 июля 2020, 04:48 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 75 новых заражённых коронавирусом, излечились 69, умер — один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 02 июля в 21:48
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клубники
Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ 15:21
Общество
Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури
Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
Политика
Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»
Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
Шоу-бизнес
Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
Общество
Единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса назвала ВОЗ
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное лекарство, которое дает надежду на победу в войне с коронавирусом.
Live24 01:19
Общество
Агроном рассказала о полезном свойстве борщевика
Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, какую пользу могут извлечь дачники из борщевика, считающегося одним из самых опасных сорняков в России.
Известия 20:38
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
Происшествия
В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города
Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях.
ИнфоСМИ 10:22
Фигурное катание
Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой
CT news вчера в 10:03
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 14:56
Политика
Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде
После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
Общество
В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04