Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.
Читать в источнике
Комментировать179

Подробнее о событии

Экс-премьер ДНР уверен, что Донбасс скоро покинет Украину

РЕН ТВ21:54

Экс-премьер ДНР заявил, что Донбасс может войти в состав России

URA.Ru21:34

Не только де-факто, но и де-юре: Бородай рассказал о русском будущем Донбасса

Царьград17:28

Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Московский Комсомолец19:54

Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Газета.Ru18:54

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Lenta.ru20:15

Бородай: Донбасс официально войдет в состав России

Pravda.Ru11:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
349
Космос

Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей

Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.
ТАСС 20:34
Здоровье

Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии.
Lenta.ru 04:07
365
Гаджеты

Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G оказался на уровне Ryzen 7 3800X

Гибридный процессор AMD Ryzen 7 4700G семейства Renoir ещё не вышел, но уже показал свой потенциал в бенчмарках.
Игромания.ру 15:25
2
Авто

Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире

Новый внедорожник Dodge Durango был заявлен производителем, как самый мощный представитель своего класса на планете.
RuNews24.ru 03:47
66
Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 22:01
Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Российская газета 02:54
21
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 12:52
1,2K
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа

Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
93
Культура

Певица Даффи призвала Netflix удалить польский фильм «365 дней»

Игромания.ру 14:41
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой вчера в 09:51
5,8K
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Общество

Более чем у 4,5 тыс. приморцев подтверждён коронавирус

Владивосток, 3 июля 2020, 04:48 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 75 новых заражённых коронавирусом, излечились 69, умер — один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 02 июля в 21:48
14
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клубники

Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
7
Футбол

ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ

Коммерсантъ 15:21
Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru 18:31
1
Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
9
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
4
Общество

Единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса назвала ВОЗ

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное лекарство, которое дает надежду на победу в войне с коронавирусом.
Live24 01:19
300
Общество

Агроном рассказала о полезном свойстве борщевика

Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, какую пользу могут извлечь дачники из борщевика, считающегося одним из самых опасных сорняков в России.
Известия 20:38
Здоровье

Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

Live24 вчера в 12:31
19
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
4
Происшествия

В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города

Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях.
ИнфоСМИ 10:22
32
Фигурное катание

Авербух отреагировал на решение Медведевой тренироваться у Буяновой

CT news вчера в 10:03
Политика

Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ

Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily вчера в 18:04
4,2K
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
1,2K
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип

Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 14:56
101
Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
1
Общество

В Югре продлён режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 4 июля 2020, 19:04 — REGNUM Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим повышенной готовности продлён в регионе до 12 июля включительно.
REGNUM 12:04
53
Политика

Трамп принял авиационный парад в честь Дня независимости США

ТК Звезда 21:02
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное