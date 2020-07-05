Бывший премьер-министр ДНР, председатель Совета министров ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что республики Донбасса в ближайшем будущем войдут в состав России.

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Космос Запуск ракеты Electron в Новой Зеландии завершился неудачей Запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с полуострова Махия в Новой Зеландии окончился неудачей.

Здоровье Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. 365

Политика Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 93

Армия и оружие Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.

Общество Более чем у 4,5 тыс. приморцев подтверждён коронавирус Владивосток, 3 июля 2020, 04:48 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 75 новых заражённых коронавирусом, излечились 69, умер — один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе. 14

Здоровье Россиян предупредили об опасности клубники Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи. 7

Общество Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены. 1

Общество Единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса назвала ВОЗ Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала единственное лекарство, которое дает надежду на победу в войне с коронавирусом. 300

Общество Агроном рассказала о полезном свойстве борщевика Агроном Елизавета Тихонова рассказала о том, какую пользу могут извлечь дачники из борщевика, считающегося одним из самых опасных сорняков в России.

Происшествия В Чите девушка без трусов прогулялась по центру города Девушку без нижнего белья заметили в центре Читы. Информацию об этом очевидцы разместили в городских пабликах в социальных сетях. 32

Армия и оружие США получили замену российским ракетным двигателям РД-180 Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin). 1,2K