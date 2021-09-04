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Бывший премьер Украины Арсений Яценюк: Россия хочет превратить украинскую ГТС в металлолом

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия хочет превратить всю украинскую газотранспортную систему в металлолом.
News.ru
Россия хочет превратить газотранспортную систему Украины в металлолом.
РИА Новости
Яценюк также подчеркнул, что официальному Киеву нужно настаивать на подписании не двух-, а трехстороннего договора касательно транзита российского газа.
РИА Новости
«Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт», – обратился к европейцам Яценюк.
Lenta.ru

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