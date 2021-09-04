Как пишет The Drive, глава Центрального командования США генерал Корпуса морской пехоты Фрэнк Маккензи объявил, что 73 самолета и вертолета были "демилитаризованы" в аэропорту до того, как оттуда ушли американские военные.
Как говорится в прогнозе, в итоге в первом квартале 2023-го в экономике может начаться масштабный кризис, сопоставимый с ситуацией в 2008-2009 годах — с "длительным периодом неопределенности и затяжным восстановлением".
День специалиста по ядерному обеспечению был установлен в 2006 году, и отмечает годовщину создания (в 1947 году) спецотдела при Генштабе вооруженных сил СССР, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия.