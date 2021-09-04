4 сентября отмечаем День специалиста по ядерному обеспечению России

День специалиста по ядерному обеспечению был установлен в 2006 году, и отмечает годовщину создания (в 1947 году) спецотдела при Генштабе вооруженных сил СССР, на который было возложено руководство проведением испытаний ядерного оружия.