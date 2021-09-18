Samsung Galaxy A52s стал самым дешёвым смартфоном компании с Wi-Fi 6

Для Samsung же и вовсе Galaxy A52s является самым доступным смартфоном с Wi-Fi 6. И, учитывая уже анонсированные модели линейки Galaxy A и Galaxy M, вероятно, ничего дешевле с таким модулем у компании до конца года уже и не выйдет.