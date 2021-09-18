Взгляд.руНа Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газУкраинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.Взгляд.руУкраинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией.РИА НовостиЭксперт поинтересовался, как химическая промышленность Украины сможет конкурировать с Белоруссией, если та в следующем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.Lenta.ruУкраина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvSolenka.infoLife.ruГазета.RuФАНРамблерЭкономика сегодняРЕН ТВПодробнее о событииНа Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газВзгляд.рувчера в 04:12Бывший пресс-секретарь «Нафтогаза» Землянский: химпром Украины убивают высокие цены на газLenta.ruвчера в 20:24На Украине пожаловались на гибель химпрома из-за цен на газМосковский Комсомолецвчера в 18:43Химическую промышленность Украины «убивают» высокие цены на газNews.ruвчера в 19:46На Украине посетовали на гибель химпрома из-за высоких цен на газРЕН ТВвчера в 18:49На Украине предсказали проблемы промышленности из-за подорожавшего газаLife.ruвчера в 20:18Эксперт Землянский заявил, что химпром Украины убивают высокие цены на газРИА Новостивчера в 17:59Показать ещёОценить100Поделиться