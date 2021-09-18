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На Украине заявили о гибели химпрома из-за цен на газ

Украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ, заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
Взгляд.ру
Украинский химпром, отметил специалист, теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией.
РИА Новости
Эксперт поинтересовался, как химическая промышленность Украины сможет конкурировать с Белоруссией, если та в следующем году будет получать российский газ по цене 128 долларов.
Lenta.ru
Украина с 25 ноября 2015 года не закупает газ в России напрямую, а использует реверсные схемы закупок из Европы.
РИА Новости

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