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Бывший президент Грузии Саакашвили задержан в Грузии и помещен в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями.
Lenta.ru
Саакашвили незадолго до своего задержания в пятницу выложил на своей странице в Facebook видеозапись, в которой говорит, что может быть задержан в Тбилиси.
ТАСС
По имеющимся данным, бывший грузинский президент сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.
Известия
Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий.
ТАСС

С чего всё началось

Вскоре после выступления Гарибашвили на странице Саакашвили в Facebook появилась
 видеозапись, на которой политик допустил, что его могут задержать и арестовать.

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