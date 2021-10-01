Lenta.ruБывший президент Грузии Саакашвили задержан в Грузии и помещен в тюрьмуБывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции, задержан правоохранителями.Lenta.ruСаакашвили незадолго до своего задержания в пятницу выложил на своей странице в Facebook видеозапись, в которой говорит, что может быть задержан в Тбилиси.ТАССПо имеющимся данным, бывший грузинский президент сейчас находится в Руставской тюрьме, неподалеку от Тбилиси.ИзвестияСаакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013 года, когда покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий.ТАССЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24Моя Москва.онлайнМой БрянскSmotrim.ruПервый каналPiter.tvИзвестияРЕН ТВЦентральная Служба НовостейГородовойThe Moscow PostФАНПетербургский дневникNewInformРосбалтПолитРоссияПолитика СегодняНародные новостиКурьер. Среда. БердскТК ЗвездаКомсомольская правдаГазета.RuТелеканал RTVIБлокнот.руПятый каналЦарьградИА Красная ВеснаС чего всё началось Вскоре после выступления Гарибашвили на странице Саакашвили в Facebook появилась видеозапись, на которой политик допустил, что его могут задержать и арестовать. РБК12:49Подробнее о событииЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержанRT на русском16:01Власти Грузии объявили о том, что взяли под стражу бывшего президента страны Михаила СаакашвилиПервый канал14:45Михаил Саакашвили задержан в ГрузииZnak.com12:16Премьер Грузии рассказал о спецоперации по задержанию СаакашвилиТАСС15:37Соратница Саакашвили Деканоидзе: «пророссийская» власть в Грузии падетРИА Новости16:08Саакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской - эксперты о его аресте и последствияхSputnik Грузия15:06Саакашвили задержали в ГрузииИнтерфакс11:55Показать ещёОценить1,4KПоделиться