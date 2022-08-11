Как сообщил в четверг вице-премьер Спыну, агентство собственности подписало договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и [компанией] "Факторинг-финанс".
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 11 августа сообщил, что посетил Луганскую Народную Республику (ЛНР) и встретился с ее лидером Леонидом Пасечником и главой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным.
«СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — сообщила она, не уточнив, о ком именно и каком СМИ идет речь.
Snapchat во вторник представила свой первый центр родительского контроля, почти через 10 месяцев после того, как руководитель компании сообщил, что разрабатывает инструменты, позволяющие родителям обезопасить своих детей в Сети.