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Бывший президент Молдавии Додон: власти страны хотят заблокировать контракт с «Газпромом»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны планируют заблокировать контракт с «Газпромом».
Lenta.ru
Как сообщил в четверг вице-премьер Спыну, агентство собственности подписало договор о проведении независимого финансового и юридического аудита долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и [компанией] "Факторинг-финанс".
ТАСС
В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
ТАСС
В апреле газораспределительная компания "Молдовагаз" попросила "Газпром" предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
ТАСС

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Додон: власти Молдавии блокируют переговоры с «Газпромом», чтобы закупать газ в офшорах
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