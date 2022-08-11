«СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — сообщила она, не уточнив, о ком именно и каком СМИ идет речь.