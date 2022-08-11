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Бывший президент Молдавии Додон: власти страны хотят заблокировать контракт с «Газпромом»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешние власти страны планируют заблокировать контракт с «Газпромом».
Lenta.ru
В начале месяца председатель правления "Молдовгаза" Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза.
Газета.Ru
В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет.
ТАСС
По словам представителей компании, в августе фирма не сможет внести аванс за российский газ.
ФАН

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