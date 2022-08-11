Позже представители "Тинькофф" решили, что эти деньги не могут считаться прибылью, и списали со счета клиента 1289994 руб. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.
В Госдепартаменте США считают, что Россия несет полную ответственность за все возможные риски на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой заместителя госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в лыжной эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале дала обещание президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его заявления об отстранении российских и белорусских спортсменов.