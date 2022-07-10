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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо «расчленить»

Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек.
Lenta.ru
В беседе с журналистами французской газеты лауреат Нобелевской премии предположил, что укротить Москву можно лишь двумя способами: первый — государственный переворот с полной сменой власти, а второй — сокращение населения до 50 млн человек.
News.ru
Валенса выразил уверенность в необходимости «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов».
RT на русском
Экс-президент уверен, что только «расчленение нынешней России» может обеспечить «глобальную безопасность» в мире.
URA.Ru

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Экс-президент Польши призвал сократить численность населения России до 50 млн
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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию необходимо «расчленить»
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