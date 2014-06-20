Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон после ничейного результата в матче с бельгийским «Брюгге» пошутил над игрой испанской команды в Лиге чемпионов. На своей странице в Twitter Кальдерон опубликовал фотографию, на которой изображен улыбающийся экс-вратарь «Реала» Кейлор Навас.

Экс-президент «Реала» после ничьей с «Брюгге» опубликовал фото Наваса

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