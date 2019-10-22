Общество

News.ruNews.ruБывший президент США Картер госпитализирован с переломом таза

Бывший лидер Соединённых Штатов Джимми Картер упал в своём доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Политик был госпитализирован с «незначительным переломом таза».
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Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Газета.Ru07:50

Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

ТАСС07:51

Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза

РИА Новости07:43

Экс-президент США Джимми Картер попал в больницу с переломом костей таза

РБК07:57

Экс-президент США Джимми Картер госпитализирован

RT на русском07:57

В США госпитализировали экс-президента Картера с переломом таза

Известия08:20

Госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Российская газета08:20
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Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Ягудин высказался о болезни Заворотнюк

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Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
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Отмечается 90-летие со дня рождения Льва Яшина

Отмечается 90-летие со дня рождения легендарного вратаря Льва Яшина, передает ОТР.
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