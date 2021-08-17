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Бывший президент СССР Горбачев призвал извлечь уроки из ситуации в Афганистане

Неудачу в Афганистане стоило признавать раньше, сейчас нужно делать выводы из ситуации в стране, заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.
Lenta.ru
По инициативе Горбачева, считавшего присутствие СССР в Афганистане политической ошибкой, начался вывод советских войск.
РИА Новости
15 августа боевики «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) установили контроль над всеми районами Кабула.
URA.Ru
В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
РИА Новости

С чего всё началось

Экс-президент СССР Горбачев: важно извлечь уроки из ситуации в Афганистане и не повторять ошибок
Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.
РИА Новости04:39

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