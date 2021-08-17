Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.
Из-за обострения ситуации с новым штаммом коронавируса "Дельта" и отсутствия вакцины для детей младше 12 лет руководство Sony не считает коммерчески выгодным кинотеатральный релиз фильма, ориентированного на детскую и семейную аудиторию, каковым и являются "Монстры на каникулах 4".