Экс-президент СССР Горбачев: важно извлечь уроки из ситуации в Афганистане и не повторять ошибок

Сам Горбачев в интервью РИА Новости говорил, что решение о выводе советских войск из Афганистана принималось после многочисленных обсуждений, эту линию поддерживало и политическое, и военное руководство СССР, и, главное, народ.