Футбол
Вечерняя МоскваБывший президент «Спартака» рассказал, кто может заменить Кононова
Червиченко считает, что стоило дать Кононову возможность провести кубковый матч с «Ростовом» — тогда у тренера была бы возможность реабилитироваться. Бывший владелец московского «Спартака» считает, что команде не нужен иностранный тренер.
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Андрей Червиченко: «Распроданная команда „Спартака“ была на 30-40 процентов сильнее нынешней»
Sportbox.RUвчера в 08:55
Андрей Червиченко: «Отставка Кононова случилась в самый неправильный для команды момент»
Спорт БИЗНЕС Online29 сентября в 14:21
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»
Межведомственные координационные штабы России и Сирии опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в срыве гуманитарной операции по выводу сирийских граждан из лагеря беженцев «Рукбан».
РБК 06:26
Происшествия
Игрок «Челси» поскандалил с таксистом из-за чипсов
По информации источника, футболист рассыпал пачку чипсов по заднему сидению такси, после чего между ним и водителем загорелся скандал.
Газета.Ru 07:10
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Культура
В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым
Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Авто
Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора
Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net 03:24
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Наука
Создана «умная рубашка», которая измеряет частоту дыхания
Участники эксперимента отметили, что «умные рубашки» удобны и их можно носить под обычной одеждой.
Научная Россия вчера в 09:17
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Армия и оружие
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде в Пекине
Китайские миротворцы приняли участие в военном параде по случаю 70-й годовщины образования КНР, военнослужащие миротворческих сил во вторник впервые в истории проходят парадным строем по главной площади страны Тяньаньмэнь, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:24
Гаджеты
Бюджетный даунгрейд. Смартфон Redmi 8 засветился на официальном сайте Google
Смартфон Redmi 8 приходит на смену Redmi 7 и получит аналогичный небольшой вырез в дисплее под фронтальную камеру.
iXBT.com 04:38
Наука
Определена сила укуса тираннозавра
Ученые заявили, что у тираннозавра рекса был самый мощный укус из всех наземных животных планеты, как вымерших, так и ныне живущих.
МедиаПоток вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Савельева с мужем приехала на свадьбу падчерицы в Израиль
46-летний Кирилл Сафонов вместе с возлюбленной Сашей Савельевой приехал на свадьбу дочери.
Телепрограмма 29 сентября в 17:05
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска ракеты «Тополь-М»
Министерство обороны России опубликовало кадры учебно-боевого пуска твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования с космодрома Плесецк.
Life.ru вчера в 13:03
Общество
Стартовала Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
В Крыму дан старт Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.
Город24 02:48
Здоровье
В Забайкалье власти рекомендовали отказаться от разведения свиней
С середины сентября по сей день подтверждено уже 9 случаев заболевания домашних и диких свиней. В этой стране речь идет уже об эпидемии.
Национальное Аграрное Агентство 00:43
Гаджеты
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
Газета DAILY вчера в 14:51