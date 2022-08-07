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Бывший президент Трамп заявил, что США превратились в страну третьего мира

США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил
 бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.
РИА Новости
По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире".
РИА Новости
США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены умолять Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, считает он.
РИА Новости
Также Дональд Трамп заявил, что Байден довел страну до худших времен.
Комсомольская правда

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