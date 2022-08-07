РИА НовостиБывший президент Трамп заявил, что США превратились в страну третьего мираСША во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.РИА НовостиПо мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире".РИА НовостиСША больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены умолять Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, считает он.РИА НовостиТакже Дональд Трамп заявил, что Байден довел страну до худших времен.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВНародные новостиКомсомольская правдаПолитРоссияФАНАлтапрессREGNUMЯмал-МедиаРБКРоссийская газетаNeva.TodayАбзацLive24Life.ruМолваRT на русскомYakutsk.ruИзвестияТК ЗвездаВечерняя МоскваЦарьградПодробнее о событииТрамп сравнил США со страной третьего мираРБК01:57Бывший президент Трамп заявил, что США превратились в страну третьего мираРИА Новости02:07Самое цитируемоеТрамп заявил, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мираРЕН ТВ21:44Трамп назвал США страной третьего мираURA.Ru23:22Трамп: США во многом превратились в страну третьего мираТК Звезда22:46Трамп: США превратились в страну третьего мираREGNUM02:51Трамп считает, что США «во многих отношениях» превратились в страну третьего мираТАСС21:35Показать ещёОценить871Поделиться