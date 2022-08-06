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Бывший разведчик США Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom
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РИА Новости
Бывший офицер настаивает на том, что Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч своих соотечественников, мирных жителей.
Главный региональный
Риттер считает, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Life.ru
Множество людей уже погибло и продолжает гибнуть на Украине, многие мирные жители искалечены.
ТУТ НЬЮС

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Американский разведчик Риттер предрек президенту Украины Зеленскому трагический конец
РЕН ТВвчера в 13:02
Экс-офицер американской разведки Риттер предрёк Зеленскому трагический конец
RT на русскомвчера в 13:17
Американский разведчик Риттер указал на близость трагического конца Зеленского
Общественная служба новостейвчера в 13:16
Экс-разведчик США Риттер предрек президенту Зеленскому трагический конец от рук украинцев
Lenta.ruвчера в 14:16
Экс-офицер разведки США Скотт Риттер: президент Зеленский покинет Украину или погибнет от рук собственных граждан
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