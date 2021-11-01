Lenta.ruБывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваПотенциальная встреча президента России Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.Аргументы и ФактыПутин готовит капитуляцию Зеленского, — заявил экс-секретарь СНБО.News.ruТурчинов напомнил, что Зеленский обещал еще во время своей предвыборной кампании закончить внутренний конфликт за две недели.РЕН ТВВ апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса.ИзвестияЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнPiter.tvПолитРоссияЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаПолитика СегодняАктуальные НовостиФАНLife.ruОбщественная служба новостейГазета.RuЦарьградРЕН ТВНациональная служба новостейНовостной фронтИзвестияПодробнее о событииНа Украине заявили, что Зеленский капитулирует перед ПутинымРЕН ТВ01:43Зеленскому предрекли капитуляцию после встречи с ПутинымОбщественная служба новостей20:39Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов предвидел будущую капитуляцию Зеленского перед ПутинымПолитРоссия21:18Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваLenta.ru21:02Турчинов о встрече Зеленского с Путиным: Украина может капитулироватьМосковский Комсомолец20:42На Украине заявили о капитуляции Зеленского перед ПутинымURA.Ru22:17Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией КиеваРИА Новости20:16Показать ещёОценить109Поделиться