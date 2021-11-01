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Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
Аргументы и Факты
Путин готовит капитуляцию Зеленского, — заявил
 экс-секретарь СНБО.
News.ru
Турчинов напомнил, что Зеленский обещал еще во время своей предвыборной кампании закончить внутренний конфликт за две недели.
РЕН ТВ
В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса.
Известия

Подробнее о событии

На Украине заявили, что Зеленский капитулирует перед Путиным
РЕН ТВ01:43
Зеленскому предрекли капитуляцию после встречи с Путиным
Общественная служба новостей20:39
Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов предвидел будущую капитуляцию Зеленского перед Путиным
ПолитРоссия21:18
Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева
Lenta.ru21:02
Турчинов о встрече Зеленского с Путиным: Украина может капитулировать
Московский Комсомолец20:42
На Украине заявили о капитуляции Зеленского перед Путиным
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Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева
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