Байден разочарован отсутствием де-факто России и Китая на саммите G20 по климату в Риме

"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.