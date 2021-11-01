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Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
Аргументы и Факты
Турчинов напомнил, что Зеленский обещал еще во время своей предвыборной кампании закончить внутренний конфликт за две недели.
РЕН ТВ
Турчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования».
Lenta.ru
В конце сентября Песков напомнил о готовности российского лидера встретиться с президентом Украины, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять Минские соглашения.
Известия

Подробнее о событии

На Украине заявили, что Зеленский капитулирует перед Путиным
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На Украине заявили о капитуляции Зеленского перед Путиным
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Зеленскому предрекли капитуляцию после встречи с Путиным
Общественная служба новостей20:39
Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева
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Турчинов о встрече Зеленского с Путиным: Украина может капитулировать
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Экс-секретарь СНБО Украины Турчинов предвидел будущую капитуляцию Зеленского перед Путиным
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Экс-глава СНБО Украины Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева
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