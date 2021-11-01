"Разочарование касается того факта, что Россия и не только Россия, но и Китай де-факто не явились в том, что касается каких-либо обязательств иметь дело с изменением климата", — сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам G20.
Бывший заместитель губернатора Панджшера отметил, что фронт имеет хорошие отношения с Таджикистаном, который "всегда оказывал существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами и продолжает это делать сейчас".
Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявил в интервью РБК, что городские власти готовят план по отказу от труда мигрантов на стройках в качестве плана решения кадрового кризиса.