Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».
Ранее Гинцбург заявлял, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (EMA) задерживается из-за «конкуренции за денежные потоки» и несогласованности российского и европейского законодательства по проверке препаратов.
Автор статьи для журнала National Interest Марк Эпископос пригрозил Украине, что Россия может выйти за рамки резких слов после того, как в Донбассе появился и был использован ударный турецкий дрон Bayraktar.
Наземные и космические телескопы помогли астрономам установить, что аккреционный диск вокруг черной дыры в двойной рентгеновской системе MAXI J1820+070 искривлен, из-за чего в системе возникают сильные колебания яркости в оптическом диапазоне.