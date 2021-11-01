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Бывший секретарь СНБО Турчинов: встреча Путина и Зеленского закончится капитуляцией Киева

Потенциальная встреча президента России Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского может закончиться капитуляцией Киева.
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Причиной своих опасений Турчинов назвал слишком разные "весовые категории" Путина и Зеленского.
Московский Комсомолец
Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».
Lenta.ru
Турчинов добавил, что при проведении встречи лидеров двух стран, который будет «серьезным вызовом Украине», Киеву нужно иметь «другие формы реагирования».
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