Также Турчинов напомнил, что в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал закончить внутренний конфликт за две недели, однако сейчас, спустя почти три года, боевые действия продолжаются, а Киев «не освободил ни одного метра украинской земли».
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, восстанавливающийся после перелома ноги, полученного в поединке против Дастина Порье, объявил о том, что в следующем году вернется в октагон, намекнув, что сделает это раньше, чем многие могли ожидать.
Россия с весны 2021 года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, во время которой наблюдается очередной подъем заболеваемости, считает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.