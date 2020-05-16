Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУмер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.
Читать в источнике
Комментировать98
с чего всё началось
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает
 официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.
Российская газетавчера в 17:27

Подробнее о событии

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер от коронавируса

Эхо Москвывчера в 20:12

Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:56

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Интерфаксвчера в 16:08

Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Lenta.ruвчера в 16:41

Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от COVID-19

Известиявчера в 16:19

В Удмуртии от коронавируса умер бывший председатель комитета Совфеда Виктор Шудегов

ТАССвчера в 16:06

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса

РБКвчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия

В результате взрыва в Лос-Анджелесе пострадали 11 пожарных

Известия 00:33
4
Здоровье

38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 15 мая в 00:59
238
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,5K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
2K
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
168
Экономика

ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса

Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
16
Общество

Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России

В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
142
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
77
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
111
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,3K
Транспорт

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
1
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru вчера в 08:54
3
Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
79
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
541
Политика

Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было

Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
1
Общество

Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют

После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
190
Гаджеты

Названы способы повысить качество работы смартфона

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
11
Общество

Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Комсомольская правда - Кемерово 00:03
10
Политика

США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
54
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
904
Экономика

Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий

Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
14
Общество

Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268

Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
RT на русском вчера в 22:15
4
Космос

Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру вчера в 10:53
19
Общество

В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
4
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
1,3K
Общество

В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом

В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:23
Происшествия

Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии

Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).
Байкал-Daily 00:41
Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
160
Армия и оружие

Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению

Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Политика

От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков

Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
Цензуры.Нет вчера в 05:40
199
ещё по теме
Виктор Евграфович Шудегов
Российский политик
Российский политический деятель и учёный-физик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 и 6 созыва, Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Удмуртской Республике с декабря 2006 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное