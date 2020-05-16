Коронавирус
Lenta.ruУмер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.
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с чего всё началось
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.Российская газетавчера в 17:27
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Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 15 мая в 03:23
Экономика
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РИА Новости 15 мая в 06:25
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 23:11
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Транспорт
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru вчера в 08:54
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Политика
Нового документа по Карабаху после «бархатной революции» предложено не было
Никакого нового документа по урегулированию карабахского конфликта после «бархатной революции» предложено не было, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 мая в ходе онлайн пресс-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 08:11
Общество
Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют
После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Гаджеты
Названы способы повысить качество работы смартфона
Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов.
Известия 00:32
Общество
Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
Комсомольская правда - Кемерово 00:03
Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv вчера в 10:41
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Экономика
Для раздачи россиянам денег просто так стало меньше препятствий
Пандемия коронавируса повлекла за собой множество ограничений, часть производств приостановила работу и многие граждане остались без денег.
Lenta.ru 15 мая в 06:54
Общество
Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268.
RT на русском вчера в 22:15
Космос
Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить
Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру вчера в 10:53
Общество
В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом
Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:51
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
Общество
В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом
В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:23
Происшествия
Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии
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Байкал-Daily 00:41
Общество
Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
Армия и оружие
Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению
Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
ИА Новороссия вчера в 14:17
Политика
От размещения ядерного оружия в Польше предостерег США Пушков
Недавно посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в своём аккаунте в Twitter заявила, что страна может сменить место дислокации ядерного оружия, переместив его в Польшу из Германии.
Цензуры.Нет вчера в 05:40