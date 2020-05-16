с чего всё началось

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Справедливая Россия» в Удмуртской республике. Причиной его смерти стала коронавирусная инфекция.

Экономика ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США. 16

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 77

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,3K

Транспорт Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили. 1

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 79

Общество Не пошло. Торговые центры «Мега» под Петербургом снова закроют После двух дней работы торговые комплексы МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко» снова будут закрыты, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 16 мая на своей странице Instagram. 190

Гаджеты Названы способы повысить качество работы смартфона Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал из-за чего снижается производительной смартфонов, и как повысить качество работы гаджетов. 11

Общество Губернатор Сергей Цивилев вновь обратится к жителям Кузбасса Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь выступит с обращением к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. 10

Здоровье В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. 904

Общество Число заболеваний коронавирусом в Приморье достигло 1268 Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за прошедшие сутки составило 71, общее число заболеваний достигло 1268. 4

Космос Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin). 19

Общество В Китае за сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом Пять новых случаев заражения коронавирусом и 12 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели восемь пациентов, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. 4

Общество В Германии за сутки выявили 583 случая заболевания коронавирусом В Германии за сутки выявили 583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Происшествия Стало известно, от чего чаще всего умирают в Бурятии Как выяснилось, чаще всего в Бурятии умирают от болезней системы кровообращения (39,8 % в общей структуре).

Армия и оружие Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.