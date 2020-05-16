с чего всё началось

Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте удмуртского отделения партии.

Политика Постпред США в ОБСЕ ошибся в публикации о депортации крымских татар Российские дипломаты опубликовали снимок публикации Гилмора, в которой он напоминает о дате 18 мая, когда началась депортация крымских татар в 1944 году, а рядом - снимок статьи из электронной энциклопедии Музея памяти жертв Холокоста. 58

Политика Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. 244

Политика Киев выберет представителей Донбасса для переговоров В группу представителей должны войти люди, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям, а также которые "не убивали" украинских военных, подчеркнул Ермак. 1

Общество В Ленобласти ограничена работа торговых центров «Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. 1

Спорт Титов: Корбут была героем своего времени, желаю ей здоровья и счастья Четырёхкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут была героем своего времени, она многое сделала для спортивной гимнастики, заявил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Политика Бардина объяснила, что делает Зеленский Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 881

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 928

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1,1K

Политика Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты» Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США. 1K

Гаджеты У владельцев процессоров Intel появился новый повод для радости. Технология ASRock BFB работает и с CPU Coffee Lake Полностью суть технологии ASRock не описывает, но мы знаем, что BFB поднимает базовую частоту CPU, заставляя его больше времени работать на более высоких частотах.

Авто Chevrolet Niva официально переименован в Lada Niva В открытой базе Роспатента опубликовали одобрение типа транспортного средства на внедорожник Niva, у которого в графе «марка» теперь обновленное имя - Lada. 167

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 15

Армия и оружие Бывший участник АТО считает, что ВСУ намеренно бьют по мирному населению Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.

Политика Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа Власти Украины ввели санкции в отношении ряда российских музеев и вузов, включая Эрмитаж и МГУ имени М.В.Ломоносова. 1,2K

Общество Пропускной режим отменен в Астраханской области Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями в Астраханской области сохраняется. 53

Здоровье Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.