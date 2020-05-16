Коронавирус
РБКБывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте удмуртского отделения партии.
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с чего всё началось
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.Российская газета17:27
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Ранее Зеленский обновил состав контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе.
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BFM.ru вчера в 12:19
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В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих
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iXBT.com 09:26
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Экс-боец АТО Юрий Асеев признался в эфире украинского телеканала «NewsOne», что украинские силовики целенаправленно обстреливают мирное население в Донбассе.
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Газета.Ru вчера в 13:08