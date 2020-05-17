с чего всё началось

Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался в субботу в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает удмуртское региональное отделение партии.

Бывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса

Общество В Германии за сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом Берлин, 17 мая 2020, 07:37 — REGNUM В Германии за 16 марта выявили 583 случая заражения коронавирусом нового типа.

Футбол Виллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезон Вингер «Челси» Виллиан рассказал, что не все в АПЛ поддерживают идею уже сейчас возобновить чемпионат.

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,4K

Фигурное катание Трусова раскрыла причины ухода от Тутберидзе к Плющенко Мастер спорта России международного класса Александра Трусова объявила о своем переходе к Евгению Плющенко из штаба Этери Тутберидзе. 3

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 973

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 2

Футбол Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.

Происшествия В Новосибирской области умерли две женщины с COVID-19 Два пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались за сутки в Новосибирской области, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 18, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 37

Общество Попова оценила возможность курортного сезона в России 11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса. 26

Игры Стала известна дата релиза Crusader Kings III Разработчики Crusader Kings III поделились подробностями об игре и назвали дату релиза.

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 471

Здоровье Выяснилось, почему медикам не выплачивают обещанные Путиным деньги За невыплату «президентских» стимулирующих доплат медикам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин велел немедленно возбуждать уголовные дела.