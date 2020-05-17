Коронавирус
ИнтерфаксБывший сенатор от Удмуртии Шудегов умер от коронавируса
Бывший член Совета Федерации РФ и депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Виктор Шудегов скончался в субботу в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает удмуртское региональное отделение партии.
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с чего всё началось
"Ушел из жизни экс-руководитель регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике, бывший сенатор от УР, депутат Государственной Думы V и VI созывов, доктор физико-математических наук, профессор Виктор Евграфович Шудегов", - сообщает официальный сайт реготделения "эсеров" в республике.Российская газетавчера в 17:27
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