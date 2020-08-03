Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».
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с чего всё началось

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».
Дождь05:50

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Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Lenta.ru09:48

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран

РИА Новости19:23

Цепкало написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

News.ru14:35

Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

РБК14:00

Бывший соперник Лукашенко обратился к мировым лидерам с просьбой о помощи

Газета.Ru20:56

Белорусский оппозиционер Цепкало призвал мировых лидеров вмешаться в выборы

REGNUM09:46

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Дождь05:50
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Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
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Здоровье

Минздрав предоставит медработникам QR-коды для получения скидок

Коммерческие организации смогут предоставлять медицинским работникам различные скидки на основании данных из регистра специалистов.
Medvestnik.ru 04:47
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Футбол

В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru 12:04
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«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Политика

Особое мнение: Валерий Соловей

Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 15:01
Армия и оружие

Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22

Известия 17:01
Экономика

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
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Армия и оружие

ООН: КНДР может продолжать разработку ядерного оружия

Северная Корея продолжает заниматься разработкой ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она, возможно, разработала миниатюрные ядерные устройства для установки в боеголовки ядерных ракет, сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН.
Коммерсантъ 20:28
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
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Происшествия

Потерявшийся в Подмосковье 10-летний мальчик найден мертвым

ТАСС 12:12
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
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Футбол

«Челси» могут покинуть десять футболистов

По информации The Times, «Стэмфорд Бридж» в скором времени могут покинуть до десяти футболистов.
Бомбардир.ру 14:55
Игры

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox

Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру 11:31
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Здоровье

Кинологи рассказали, чем нельзя кормить собак

В Российской кинологической федерации (РКФ) РИА Новости рассказали, какие продукты опасны для собак и дали рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомцев на долгие годы.
РИА Новости 21:31
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Экономика

Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья

«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Общество

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
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Политика

Трамп заявил об отступлении коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru 18:59
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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
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Общество

Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 из-за возвращения туристов

Ранее глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев высказался о вспышках коронавируса в России.
RT на русском 20:44
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Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru 19:59
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
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Политика

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новости 15:48
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
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Кино

ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple

Известия 19:50
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК 12:59
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru вчера в 03:29
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