Политика

Lenta.ruLenta.ruБывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».
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с чего всё началось

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».
Дождьвчера в 05:50

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Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

РБКвчера в 14:00

Бывший соперник Лукашенко обратился к мировым лидерам с просьбой о помощи

Газета.Ruвчера в 20:56

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран

РИА Новостивчера в 19:23

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало обратился к мировым лидерам за помощью

ТАСС00:48

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Lenta.ruвчера в 09:48

Белорусский оппозиционер Цепкало призвал мировых лидеров вмешаться в выборы

REGNUMвчера в 09:46

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Дождьвчера в 05:50
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 20:25
19
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

В России во вторник, 4 августа, вступил в силу новый национальный стандарт на номера транспортных средств.
Газета.Ru вчера в 19:59
243
Общество

Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания

Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
122
Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
153
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
7
Хоккей

«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» и сравнял счет в серии

«Эдмонтон» в матче квалификационном раунде Кубка Стэнли обыграл «Чикаго» со счетом 6:3. После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1-1.
Спорт-Экспресс 01:18
Шоу-бизнес

Джиган отметил день рождения в компании Оксаны Самойловой и их детей

Логичная точка в отношениях должна была быть поставлена 15 июня 2020 года, когда в Головинском суде Москвы прошло заседание по делу о разводе Оксаны Самойловой и Джигана.
ОК! вчера в 06:14
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Экономика

Спрос на наличные в России вернулся к докризисным значениям

Спрос на наличные еще сохранялся на повышенном уровне в первой половине июля, но во второй части месяца уже снизился и приблизился к сезонной динамике, сообщил РБК представитель Банка России.
РБК вчера в 17:00
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Общество

Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей

2 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность в том, что вакцина от COVID-19 будет эффективной и безопасной, отметив, что на российский рынок никогда не выходили препараты, если в этих показателях возникали сомнения.
Известия 00:54
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Общество

Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию

В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ вчера в 21:06
1
Армия и оружие

Defence Blog: Белоруссия стягивает войска к российской границе

Военное обозрение вчера в 03:59
217
Политика

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru вчера в 12:50
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Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 01:29
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Общество

Шарапова возглавила японский рейтинг самых красивых россиянок

Японское издание Menjoy подготовило рейтинг из пяти самых красивых россиянок, возглавила который теннисистка Мария Шарапова.
Народные новости вчера в 14:05
8
Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад уже не один год готовится к большой войне против России, заявляет известный политолог Евгений Сатановский.
Shraibikus News вчера в 05:04
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Футбол

Дэнни Роуз снова пожаловался на расизм

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, известный своей антирасистской позицией, вновь пожаловался на дискриминацию в Англии.
Евро-футбол.ру вчера в 17:15
Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Здоровье

В октябре от коронавируса начнут прививать врачей и учителей

Напомним, министерство обороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.
Тамбовский Репортер вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»

Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
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Общество

В Севастополе после реконструкции открылся старейший бульвар

Матросский бульвар Севастополя, который был заложен в 1830-х годах адмиралом Михаилом Лазаревым, открылся после двухлетней реконструкции.
Российская газета 01 августа в 14:23
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Игры

Контроллер DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Актуальные Новости вчера в 12:01
5
Политика

Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России

Согласно проекту, трубопровод протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 23:17
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Общество

ПФР выплатит россиянам с детьми до 16 лет 10000 рублей после 5 августа

К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
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Футбол

Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева

Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском вчера в 16:42
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Баскетбол

«Лейкерс» победили «Юту» в матче НБА, Энтони Дэвис набрал 42 очка

РИА Новости 00:41
Общество

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
7
Политика

В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста

Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM вчера в 07:31
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Политика

На Украине заявили о провале страны в переломный момент

Украина провалилась в 2019 году, когда государство должно было перейти к экономическому росту, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «112 Украина».
Lenta.ru вчера в 23:03
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Авто

Из Lada 4х4 сделали дом на колесах за 2,1 млн рублей

Компания Lux Form из Москвы, которая специализируется на производстве автодомов, модулей и прицепов, представила дом на колесах на базе внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс вчера в 05:12
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Как работают Яндекс.Новости?
Президентская кампания в БеларусиБольше новостей по теме
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