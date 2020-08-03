Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».В источнике
С чего всё началось
Дождь

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».
Дождьвчера в 05:50
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Бывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи

Московский Комсомолец20:24
REGNUM

Белорусский оппозиционер Цепкало призвал мировых лидеров вмешаться в выборы

REGNUMвчера в 09:46
News.ru

Цепкало написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

News.ruвчера в 14:35
РБК

Экс-соперник Лукашенко написал письмо мировым лидерам с просьбой о помощи

РБКвчера в 14:00
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Lenta.ruвчера в 09:48
РИА Новости

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 32 стран

РИА Новости19:23
Дождь

«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран

Дождьвчера в 05:50
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
126
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама