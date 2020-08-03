Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

РБК 7

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает «Интерфакс — Запад».