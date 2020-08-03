Политика
Московский КомсомолецБывший соперник Лукашенко попросил мировых лидеров о помощи
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.
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с чего всё началось
«Прошу поддержать свободные и честные выборы в Беларуси». Оппозиционер Цепкало написал открытое письмо лидерам более 30 стран
Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».Дождьвчера в 05:50
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107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти.
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Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
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Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Одна из самых обсуждаемых пар Илья Авербух и Елизавета Арзамасова вместе отправились в Крым.
CT news вчера в 17:30
Общество
В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным
Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
ПФР произведет единовременную выплату денежного пособия в размере десяти тысяч рублей семьям с детьми.
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Политика
Еще одна страна открыла границы для россиян
Еще одна страна открыла границы для российских туристов — власти Черногории объявили о снятии введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и готовности к приему иностранных граждан.
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Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
В России с 4 августа вступил в силу новый стандарт для номеров автомобилей и мотоциклов.
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Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
Армия и оружие
The National Interest назвал преимущество России перед США
Газета.Ru вчера в 08:21
Общество
Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией
Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
Экономика
Эксперты оценили вероятность возврата российского бизнеса с Кипра
Помимо резкого роста налоговой нагрузки, разрыв соглашения с Кипром грозит бизнесу двойным налогообложением.
РБК 01:00
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции.
Известия 01:10
Политика
Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября
Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok.
Газета.Ru 02:46
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Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
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В России снизились продажи перчаток и антисептиков
Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб.
РБК вчера в 23:00
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru вчера в 12:19
Экономика
«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
"С новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка-партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека", - отмечено в сообщении.
Finam.Ru 02:32
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Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях, заявил адвокат Борис Локшин.
Mockva.ru 02 августа в 20:12
Общество
Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Коммерсантъ 01:26
Авто
Минпромторг предлагает льготные автокредиты на новых условиях
Обновленный формат программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сделал их доступными большему числу граждан.
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«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17