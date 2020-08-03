Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса».

с чего всё началось

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии, занимавший в прошлом должность главы Парка высоких технологий Валерий Цепкало обратился к главам 32 стран с обращением, в котором он просит их о помощи в обеспечении свободных президентских выборов в стране, голосование по которым стартует 4 августа.

Здоровье 107 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае ещё у 107 человек выявлено инфицирование, выздоровели 13 пациентов, 2 носителя коронавируса скончались, в обоих случаях COVID-19 не являлся причиной смерти. 851

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 12

Общество В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 165

Политика Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем. 487

Политика Еще одна страна открыла границы для россиян Еще одна страна открыла границы для российских туристов — власти Черногории объявили о снятии введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и готовности к приему иностранных граждан.

Экономика Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей. 147

Общество Бывший король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну Являвшийся первым после диктатора Франсиско Франко королем Испании на протяжении 40 лет, Хуан Карлос I уверяет: из королевства он решил уехать добровольно. 54

Шоу-бизнес Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем. 23

Политика Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести в стране референдум по изменению конституции. 108

Политика Трамп потребовал продать TikTok американской компании до 15 сентября Премьер-министр Великобритании рискует вызвать гнев президента США Дональда Трампа после того, как Лондон согласится предоставить возможность создания штаб-квартиры китайской компании ByteDance - владельца одной из самых быстрорастущих социальных платформ TikTok. 520

Общество Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области. 17

Экономика В России снизились продажи перчаток и антисептиков Результаты исследования есть в распоряжении RT. Так, продажи перчаток в июле по сравнению с мартом 2020 года упали на 38%. 8

Экономика Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб. 21

Экономика «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков "С новым сервисом компаниям больше не придется предлагать сотрудникам выпустить новую карту банка-партнера по зарплатному проекту: выплачивать деньги теперь можно на любую карту, которая уже есть у человека", - отмечено в сообщении. 1

Общество Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). 5