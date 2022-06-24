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Бывший советник Буша Карл Роув назвал «зеленую» политику провалом Джо Байдена

Президент США Джо Байден с начала своего президентского срока сделал все, чтобы добыча ископаемого топлива в стране подорожала, и сейчас в Штатах рекордно высокие цены на АЗС.
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По мнению Роува, с момента вступления в должность Байден упорно работал над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Штатах дороже, а также увеличить привлекательность «зеленой» энергии.
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Позже президент запретил заключение новых договоров аренды земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах.
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В результате ежедневная добыча нефти упала с 12,29 миллиона баррелей в 2019 году до примерно 11,85 миллиона баррелей в 2022 году.
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