Lenta.ruБывший советник Буша Карл Роув назвал «зеленую» политику провалом Джо БайденаПрезидент США Джо Байден с начала своего президентского срока сделал все, чтобы добыча ископаемого топлива в стране подорожала, и сейчас в Штатах рекордно высокие цены на АЗС.РамблерПо мнению Роува, с момента вступления в должность Байден упорно работал над тем, чтобы сделать добычу ископаемого топлива в Штатах дороже, а также увеличить привлекательность «зеленой» энергии.Lenta.ruПозже президент запретил заключение новых договоров аренды земель для разработки нефтяных и газовых месторождений на федеральных землях и водах.Lenta.ruВ результате ежедневная добыча нефти упала с 12,29 миллиона баррелей в 2019 году до примерно 11,85 миллиона баррелей в 2022 году.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБорьба Джо Байдена за экологию подтолкнула к кризису СШАТУТ НЬЮС00:25Экс-советник Буша: «зеленая» политика президента Байдена вызвала энергокризис в СШАРИА Новости23:03В США раскрыли провал БайденаРамблер00:17Экс-советник Буша: к кризису в США привел личный провал БайденаURA.Ru00:16«Зелёную» политику Байдена назвали причиной энергетического кризиса в СШАNews.ru23:30В США раскрыли провал Байдена, вызвавший энергокризисОбщественная служба новостей23:25Бывший советник Буша Карл Роув назвал «зеленую» политику провалом Джо БайденаLenta.ru00:24Показать ещёОценить48Поделиться