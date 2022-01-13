"У меня осталось впечатление о Путине как о человеке, который был более умен, чем большинство политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру", - написал Мальмгрем в вышедшей в четверг статье для британского портала Unherd.
Королева Великобритании Елизавета II приняла решение лишить своего сына герцога Йоркского Эндрю всех воинских званий, а также отобрать у него королевские патронажи, дающие право покровительства различных организаций от имени королевы.
"Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала украинских вооруженных сил за счет оказания помощи в обороне", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского минобороны.