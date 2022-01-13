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Бывший советник Кеннеди: Путин является умнейшим политиком в мире

Бывший советник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен в своей статье для Unherd рассказал
 о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным в 1992 году.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин является одним из умнейших политиков в мире.
ФАН
"У меня осталось впечатление о Путине как о человеке, который был более умен, чем большинство политиков, которых я встречал в Вашингтоне и других столицах по всему миру", - написал Мальмгрем в вышедшей в четверг статье для британского портала Unherd.
ТАСС
По мнению специалиста, Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном лидере".
РИА Новости

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