Политика
БИЗНЕС OnlineЭкс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу
В США суд признал виновным Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по делу о даче ложных показаний конгрессу. Об этом сообщает Financial Times. Стоун консультировал главу государства во время президентской гонки в 2016 году.
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Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отделении деятельности по транспортировке природного газа, сообщила заместитель главы его офиса Юлия Ковалив.
Игры
Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео
На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
Здоровье
Врачей начнут премировать за обнаружение онкологии
Дополнительное стимулирование медицинских работников за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях введут в России с 2020 года.
Политика
Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой
Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
Игры
BioWare не собирается закрывать Anthem. По слухам, игру перезапустят
Кино
Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»
На экраны кинотеатров вышел фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" об американском автомобильном конструкторе Кэрролле Шелби и британском гонщике Кене Майлзе.
Общество
«Стань джедаем»: вышел новый трейлер игры Fallen Order
Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся сегодня, 15 ноября 2019 года. Игра доступна на PC, Xbox One и PS4.
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Футбол
Балерина Диана Вишнева стала послом Петербурга на Евро-2020
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Футбол
Суарес: «Все знают, что Месси — лучший футболист в мире»
Все знают, что он лучший футболист в мире. Он уже доказал это и продолжает доказывать каждый день.
Общество
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов прокомментировал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Гаджеты
Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A
Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Общество
В Крыму могут закрыться зоопарк «Сказка» и парк львов «Тайган»
Учредитель и владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков в своем блоге сообщил о «плохих новостях».
Здоровье
Петербургские нейрохирурги вылечили малыша от редкого заболевания
Нейрохирурги Педиатрического университета спасли шестимесячного малыша из Челябинска с редкой болезнью под названием мойя-мойя.
Происшествия
В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Музыка
Новый клип Little Big за несколько часов набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российской треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas за 11 часов набрал на YouTube 2,3 млн просмотров.
Шоу-бизнес
Опухшее лицо певицы МакSим спровоцировало слухи о гормональной терапии
Певица МакSим вернулась на сцену после долго перерыва и теперь регулярно оказывается в центре обсуждения в соцсетях.
Космос
Китай испытал аппарат для посадки на Марс
Общество
Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
Шоу-бизнес
Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Общество
РАН огласила итоги выборов новых академиков и членов-корреспондентов
В Российской академии наук в пятницу, 15 ноября, огласили итоги выборов новых академиков и членов-корреспондентов.